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В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж
Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:15
2020-09-02T10:15
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила официальный представитель МВД России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.По словам Волк, полицейские совместно с сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> задержали четверых граждан.По ее словам, в ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний.Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконная банковская деятельность".
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572968328.html
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ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж

10:15 02.09.2020
1663
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четверых граждан.
"Теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%", - сказала Волк, не уточнив конкретную сумму выведенных из России денег.
По ее словам, в ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконная банковская деятельность".
Рубли - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 19:39
Первичный обряд. Аферисты выманили миллионы рублей у жителей Подмосковья
3944211
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Ирина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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