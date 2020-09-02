https://ria.ru/20200902/aferisty-1576614964.html

В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж

Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:15

2020-09-02T10:15

2020-09-02T10:15

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила официальный представитель МВД России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.По словам Волк, полицейские совместно с сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> задержали четверых граждан.По ее словам, в ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний.Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконная банковская деятельность".

https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572968328.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия