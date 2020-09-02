В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж
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Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четверых граждан.
"Теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%", - сказала Волк, не уточнив конкретную сумму выведенных из России денег.
По ее словам, в ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконная банковская деятельность".