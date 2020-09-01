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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/zhurnalisty-1576603470.html
Задержанных в Минске журналистов оставят в отделении милиции
Доставленные во вторник в Октябрьское РУВД Минска журналисты останутся там до утра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:45
2020-09-01T22:09
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Доставленные во вторник в Октябрьское РУВД <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> журналисты останутся там до утра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."Журналисты еще остаются в РУВД, останутся там до утра", - сказала пресс-секретарь. Она не пояснила причины, по которым журналисты остаются в отделении милиции, отметив, что еще идет уточнение информации.С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Rubcov/" target="_blank" data-auto="true">Рубцов</a> и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены.На момент, когда корреспондент агентства выходил из РУВД, там оставались журналист издания "БелоПАН" Андрей Шавлюго, журналист "Комсомольской правды" Микита Ведовертов, а также еще два журналиста "КП" и двое журналистов издания tut.by.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200813/1575762812.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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минск, белоруссия, в мире

Задержанных в Минске журналистов оставят в отделении милиции

21:45 01.09.2020 (обновлено: 22:09 01.09.2020)
822
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Доставленные во вторник в Октябрьское РУВД Минска журналисты останутся там до утра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Журналисты еще остаются в РУВД, останутся там до утра", - сказала пресс-секретарь. Она не пояснила причины, по которым журналисты остаются в отделении милиции, отметив, что еще идет уточнение информации.
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С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены.
На момент, когда корреспондент агентства выходил из РУВД, там оставались журналист издания "БелоПАН" Андрей Шавлюго, журналист "Комсомольской правды" Микита Ведовертов, а также еще два журналиста "КП" и двое журналистов издания tut.by.
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Вчера, 08:00
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