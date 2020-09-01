https://ria.ru/20200901/zhurnalisty-1576574835.html

Некоторые журналисты "хайпанули" на ситуации в стране, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на ситуации с протестами в стране "хайпанули" некоторые журналисты, по его мнению, они заранее решили... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:37

2020-09-01T13:37

2020-09-01T13:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что на ситуации с протестами в стране "хайпанули" некоторые журналисты, по его мнению, они заранее решили покинуть свои рабочие места, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200901/1045595083/Lukashenko-ne-perezhivayte-grazhdanskoy-voyny-ne-budet.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в стране президентских выборов.Как отмечает Sputnik Беларусь, президент считает, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места. "И не надо придумывать, что пошла какая-то волна - кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу", - заявил глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html

Степан Краснов Не надёжный человек! 14

Егор Панкратов Слова какие он знает))))) Хайпанули..... 13

3

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире