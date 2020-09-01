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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/zhurnalisty-1576574835.html
Некоторые журналисты "хайпанули" на ситуации в стране, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на ситуации с протестами в стране "хайпанули" некоторые журналисты, по его мнению, они заранее решили... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:37
2020-09-01T13:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что на ситуации с протестами в стране "хайпанули" некоторые журналисты, по его мнению, они заранее решили покинуть свои рабочие места, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200901/1045595083/Lukashenko-ne-perezhivayte-grazhdanskoy-voyny-ne-budet.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в стране президентских выборов.Как отмечает Sputnik Беларусь, президент считает, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места. "И не надо придумывать, что пошла какая-то волна - кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу", - заявил глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html
Не надёжный человек!
14
Слова какие он знает))))) Хайпанули.....
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Некоторые журналисты "хайпанули" на ситуации в стране, считает Лукашенко

13:37 01.09.2020
1954
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на ситуации с протестами в стране "хайпанули" некоторые журналисты, по его мнению, они заранее решили покинуть свои рабочие места, передает Sputnik Беларусь.
Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в стране президентских выборов.
Как отмечает Sputnik Беларусь, президент считает, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места. "И не надо придумывать, что пошла какая-то волна - кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу", - заявил глава государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Участники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:59Религия и мировоззрение
Лукашенко пообещал, что "никакого наката ни на какую церковь не допустит"
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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3730119
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не надёжный человек!
1 сентября, 13:40
Степан Краснов
310019
Слова какие он знает))))) Хайпанули.....
1 сентября, 13:39
Егор Панкратов
310018
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