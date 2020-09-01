https://ria.ru/20200901/zhirinovskiy-1576570970.html
Жириновский рассказал, что со школы находится в оппозиции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что имел свое мнение с 16 лет и с 9 класса "был в оппозиции к классному руководителю". РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:48
2020-09-01T12:48
2020-09-01T12:48
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> рассказал, что имел свое мнение с 16 лет и с 9 класса "был в оппозиции к классному руководителю"."Я какую-то активность проявлял, потом меня старостой класса избрали, потом председатель отряда, потом комсорг. Потом с комсорга убрали, я был в оппозиции классному руководителю. В оппозиции я был с 9 класса, с 16 лет. В оппозиции с хорошем смысле слова, я имел свое мнение", - сказал Жириновский.Лидер ЛДПР во вторник в День знаний встретился со студентами Института мировых цивилизаций и прочитал будущими политологами небольшую лекцию по актуальной повестке.
https://ria.ru/20200831/zhirinovskiy-1576546841.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, владимир жириновский, общество