https://ria.ru/20200901/zakhoroneniya-1576581837.html

Археологи узнали, что делали с костями умерших в прошлом

Британские ученые на примере находок бронзового века впервые описали традицию древних людей сохранять в качестве реликвий на протяжении нескольких поколений... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:01

2020-09-01T15:01

2020-09-01T15:01

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биология

открытия - риа наука

англия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Британские ученые на примере находок бронзового века впервые описали традицию древних людей сохранять в качестве реликвий на протяжении нескольких поколений человеческие останки, а иногда и использовать их в быту. Результаты исследования <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/death-is-not-the-end-radiocarbon-and-histotaphonomic-evidence-for-the-curation-and-excarnation-of-human-remains-in-bronze-age-britain/8D38788C8B9F4E69E579D31150EB0A90" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Antiquity.Ученые из центра биомедицинских исследований Института Фрэнсиса Крика в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> и Школы археологии Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_Dublin/" target="_blank" data-auto="true">Дублина</a>, используя методы радиоуглеродного датирования и компьютерной томографии, исследовали древние артефакты, изготовленные из человеческих костей."Даже в современных светских обществах человеческие останки рассматриваются как особо могущественные объекты, и это, кажется, справедливо и для людей бронзового века. Но они обращались с умершими способами, которые сегодня для нас немыслимы и даже жутковаты", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи доктора Томаса Бута (Thomas Booth).В местечке Виндмилл-Филдс в северо-восточной Англии археологи обнаружили захоронение возрастом 4500 лет, в котором женщина погребена вместе с черепами и костями конечностей как минимум еще трех человек. Причем, судя по результатам радиоуглеродного датирования, выполненного в Химической школе <a href="http://ria.ru/organization_Bristolskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бристольского университета</a>, все они умерли на 60-170 лет раньше нее.Исследователи считают, что хранение останков предков или других знакомых и уважаемых людей было способом почтить их память."Люди, очевидно, хранили останки людей, которые играли важную роль в их жизни или жизни их сообщества, или с которыми у них были определенные отношения — будь то член семьи, торговец, друг или враг. Возможно, это была реликвия, которая им напоминала о человеке и давала возможность рассказывать о нем", — говорит Бут.Еще в одном случае, в захоронении в графстве Уилтшир на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, недалеко от Стоунхенджа, был найден духовой инструмент типа флейты, изготовленный из человеческой бедренной кости. Тщательно вырезанный и отполированный артефакт находился в могиле вместе с другими предметами — каменными и бронзовыми топорами, костяной пластиной, бивнем и уникальным церемониальным зубчатым предметом.Сопоставление результатов радиоуглеродного датирования костей умершего и музыкального инструмента позволило ученым предположить, что похороненный человек знал при жизни того, из чьей кости был сделан инструмент."Фрагменты человеческих костей не только включались в погребальный инвентарь, но и хранились в домах живых, закапывались под полом и выставлялись на обозрение, — отмечает руководитель исследования Джоанна Брюк (Joanna Brück), профессор Школы археологии Университетского колледжа Дублина и кафедры антропологии и археологии Бристольского университета. — Это говорит о том, что люди бронзового века не рассматривали человеческие останки с чувством ужаса или отвращения, которое мы испытываем сегодня".Авторы также использовали метод микрокомпьютерной томографии, чтобы выяснить на микроскопическом уровне, как обращались с телами после смерти человека. Результаты показали, что некоторые тела кремировали и затем расчленяли, некоторые кости были эксгумированы уже после захоронения, а некоторые тела оставляли разлагаться на земле.По мнению ученых, это говорит о том, что в бронзовом веке не существовало установленного протокола обращения с телами, и решение о том, как поступить с телом, принималось уже после смерти человека.Традиция хранения и почитания мощей умерших сохранилась и по сей день, но в отличие от сегодняшнего уважения к святым реликвиям, наши далекие предки, похоже, большее внимание уделяли останками тех, кто сохранился в памяти живых, считают ученые.

https://ria.ru/20200821/arkheologiya-1576050151.html

https://ria.ru/20200813/1575688637.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, биология, открытия - риа наука, англия