Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200901/zakhoroneniya-1576581837.html
Археологи узнали, что делали с костями умерших в прошлом
Британские ученые на примере находок бронзового века впервые описали традицию древних людей сохранять в качестве реликвий на протяжении нескольких поколений... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:01
2020-09-01T15:01
риа наука
археология
биология
открытия - риа наука
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576575958_0:94:1440:904_1400x0_80_0_0_e7acfcd2e6347d6aaf039483a7f9ab0a.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Британские ученые на примере находок бронзового века впервые описали традицию древних людей сохранять в качестве реликвий на протяжении нескольких поколений человеческие останки, а иногда и использовать их в быту. Результаты исследования <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/death-is-not-the-end-radiocarbon-and-histotaphonomic-evidence-for-the-curation-and-excarnation-of-human-remains-in-bronze-age-britain/8D38788C8B9F4E69E579D31150EB0A90" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Antiquity.Ученые из центра биомедицинских исследований Института Фрэнсиса Крика в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> и Школы археологии Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_Dublin/" target="_blank" data-auto="true">Дублина</a>, используя методы радиоуглеродного датирования и компьютерной томографии, исследовали древние артефакты, изготовленные из человеческих костей."Даже в современных светских обществах человеческие останки рассматриваются как особо могущественные объекты, и это, кажется, справедливо и для людей бронзового века. Но они обращались с умершими способами, которые сегодня для нас немыслимы и даже жутковаты", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи доктора Томаса Бута (Thomas Booth).В местечке Виндмилл-Филдс в северо-восточной Англии археологи обнаружили захоронение возрастом 4500 лет, в котором женщина погребена вместе с черепами и костями конечностей как минимум еще трех человек. Причем, судя по результатам радиоуглеродного датирования, выполненного в Химической школе <a href="http://ria.ru/organization_Bristolskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бристольского университета</a>, все они умерли на 60-170 лет раньше нее.Исследователи считают, что хранение останков предков или других знакомых и уважаемых людей было способом почтить их память."Люди, очевидно, хранили останки людей, которые играли важную роль в их жизни или жизни их сообщества, или с которыми у них были определенные отношения — будь то член семьи, торговец, друг или враг. Возможно, это была реликвия, которая им напоминала о человеке и давала возможность рассказывать о нем", — говорит Бут.Еще в одном случае, в захоронении в графстве Уилтшир на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, недалеко от Стоунхенджа, был найден духовой инструмент типа флейты, изготовленный из человеческой бедренной кости. Тщательно вырезанный и отполированный артефакт находился в могиле вместе с другими предметами — каменными и бронзовыми топорами, костяной пластиной, бивнем и уникальным церемониальным зубчатым предметом.Сопоставление результатов радиоуглеродного датирования костей умершего и музыкального инструмента позволило ученым предположить, что похороненный человек знал при жизни того, из чьей кости был сделан инструмент."Фрагменты человеческих костей не только включались в погребальный инвентарь, но и хранились в домах живых, закапывались под полом и выставлялись на обозрение, — отмечает руководитель исследования Джоанна Брюк (Joanna Brück), профессор Школы археологии Университетского колледжа Дублина и кафедры антропологии и археологии Бристольского университета. — Это говорит о том, что люди бронзового века не рассматривали человеческие останки с чувством ужаса или отвращения, которое мы испытываем сегодня".Авторы также использовали метод микрокомпьютерной томографии, чтобы выяснить на микроскопическом уровне, как обращались с телами после смерти человека. Результаты показали, что некоторые тела кремировали и затем расчленяли, некоторые кости были эксгумированы уже после захоронения, а некоторые тела оставляли разлагаться на земле.По мнению ученых, это говорит о том, что в бронзовом веке не существовало установленного протокола обращения с телами, и решение о том, как поступить с телом, принималось уже после смерти человека.Традиция хранения и почитания мощей умерших сохранилась и по сей день, но в отличие от сегодняшнего уважения к святым реликвиям, наши далекие предки, похоже, большее внимание уделяли останками тех, кто сохранился в памяти живых, считают ученые.
https://ria.ru/20200821/arkheologiya-1576050151.html
https://ria.ru/20200813/1575688637.html
англия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576575958_98:0:1353:941_1400x0_80_0_0_2462b93aff30de3f921e1dd23df6f4e6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, биология, открытия - риа наука, англия

Археологи узнали, что делали с костями умерших в прошлом

15:01 01.09.2020
600
© Фото : Tees ArchaeologyЗахоронение женщины вместе с костями нескольких человек, умерших на 60−170 лет раньше нее
Захоронение женщины вместе с костями нескольких человек, умерших на 60−170 лет раньше нее - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Tees Archaeology
Захоронение женщины вместе с костями нескольких человек, умерших на 60−170 лет раньше нее
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Британские ученые на примере находок бронзового века впервые описали традицию древних людей сохранять в качестве реликвий на протяжении нескольких поколений человеческие останки, а иногда и использовать их в быту. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Ученые из центра биомедицинских исследований Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и Школы археологии Университетского колледжа Дублина, используя методы радиоуглеродного датирования и компьютерной томографии, исследовали древние артефакты, изготовленные из человеческих костей.
"Даже в современных светских обществах человеческие останки рассматриваются как особо могущественные объекты, и это, кажется, справедливо и для людей бронзового века. Но они обращались с умершими способами, которые сегодня для нас немыслимы и даже жутковаты", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи доктора Томаса Бута (Thomas Booth).
В местечке Виндмилл-Филдс в северо-восточной Англии археологи обнаружили захоронение возрастом 4500 лет, в котором женщина погребена вместе с черепами и костями конечностей как минимум еще трех человек. Причем, судя по результатам радиоуглеродного датирования, выполненного в Химической школе Бристольского университета, все они умерли на 60-170 лет раньше нее.
Исследователи считают, что хранение останков предков или других знакомых и уважаемых людей было способом почтить их память.
Археологи обнаружили каменные фрагменты, которые могут быть самыми ранними произведениями искусства на Британских островах - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 05:38Культура
Британские археологи считают, что нашли древнейшие произведения искусства
"Люди, очевидно, хранили останки людей, которые играли важную роль в их жизни или жизни их сообщества, или с которыми у них были определенные отношения — будь то член семьи, торговец, друг или враг. Возможно, это была реликвия, которая им напоминала о человеке и давала возможность рассказывать о нем", — говорит Бут.
Еще в одном случае, в захоронении в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, недалеко от Стоунхенджа, был найден духовой инструмент типа флейты, изготовленный из человеческой бедренной кости. Тщательно вырезанный и отполированный артефакт находился в могиле вместе с другими предметами — каменными и бронзовыми топорами, костяной пластиной, бивнем и уникальным церемониальным зубчатым предметом.
Сопоставление результатов радиоуглеродного датирования костей умершего и музыкального инструмента позволило ученым предположить, что похороненный человек знал при жизни того, из чьей кости был сделан инструмент.
"Фрагменты человеческих костей не только включались в погребальный инвентарь, но и хранились в домах живых, закапывались под полом и выставлялись на обозрение, — отмечает руководитель исследования Джоанна Брюк (Joanna Brück), профессор Школы археологии Университетского колледжа Дублина и кафедры антропологии и археологии Бристольского университета. — Это говорит о том, что люди бронзового века не рассматривали человеческие останки с чувством ужаса или отвращения, которое мы испытываем сегодня".
Авторы также использовали метод микрокомпьютерной томографии, чтобы выяснить на микроскопическом уровне, как обращались с телами после смерти человека.
Результаты показали, что некоторые тела кремировали и затем расчленяли, некоторые кости были эксгумированы уже после захоронения, а некоторые тела оставляли разлагаться на земле.
По мнению ученых, это говорит о том, что в бронзовом веке не существовало установленного протокола обращения с телами, и решение о том, как поступить с телом, принималось уже после смерти человека.
Традиция хранения и почитания мощей умерших сохранилась и по сей день, но в отличие от сегодняшнего уважения к святым реликвиям, наши далекие предки, похоже, большее внимание уделяли останками тех, кто сохранился в памяти живых, считают ученые.
Археологические раскопки на месте древнего города Смирна в турецком Измире - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 05:42Культура
В Турции археологи обнаружили спортзал II-го века нашей эры
501001
Обсудить 0
РИА НаукаАрхеологиябиологияОткрытия - РИА НаукаАнглия
Рекомендуем
Расстроенная девушка
Ученые выяснили, почему при стрессе расстраивается желудок
Скелет мастодонта в Американском музее естественной истории
Генетики выяснили, как мастодонты реагировали на глобальное потепление
Солнечная электростанция в Волгограде
В России создали рекордно эффективный материал для солнечных батарей
Здоровое питание
Ученые указали на опасность популярных диет
Сила мысли
Сила мысли: ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт
Раковые клетки
Россиянам назвали продукт против рака
Болезнь Альцгеймера
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Коронавирус
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Ученые выяснили, почему вакцина от гриппа не всегда эффективна
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Мужчина со смартфоном
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Древние предметы, обнаруженные жителем Дахадаевского района
Житель Дагестана обнаружил в своем дворе древние кувшины и скелеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния