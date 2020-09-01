https://ria.ru/20200901/zaderzhanie-1576600304.html

В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который два года назад смертельно ранил двух преступников, напавших РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:42

2020-09-01T19:42

2020-09-01T19:48

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

республика татарстан (татарстан)

бугульма

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Полицейские задержали подозреваемого в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который два года назад смертельно ранил двух преступников, напавших на его дом. Об этом сообщает МВД по Татарстану.Бизнесмен был убит во вторник возле собственного офиса. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 43-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением головы.Задержанного передали в распоряжении следственного управления Следственного комитета России по <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a>.На месте происшествия нашли орудие убийства – пистолет.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, 54-летний задержанный – иностранец, житель <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a>. В ведомстве отметили, что ему грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу об убийстве.Убийство налетчиковРезонансный инцидент произошел 12 сентября 2018 года. Утром двое неизвестных в масках ворвались в дом бизнесмена Деданина. Угрожая похожими на пистолеты предметами и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю жену и их 31-летнего знакомого.Деданин смог освободиться, взять на кухне нож и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им ножевые ранения. Оба нападавших погибли. Ими оказались 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, жители <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>.Оперативно-следственная группа изъяла записи камер видеонаблюдения, маски, рацию, ключи, отвертку, бинокль, которые принадлежали злоумышленникам.Позднее задержали третьего подозреваемого в организации разбойного нападения. Им оказался 47-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульмы</a>, ранее не судимый. Городской суд его приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576599614.html

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самарская область

республика татарстан (татарстан)

бугульма

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), самарская область, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия