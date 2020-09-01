https://ria.ru/20200901/zabaykale-1576558146.html
Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова в своем аккаунте в социальной сети инстаграм рассказала о травле дочери из-за ее поступления в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:05
2020-09-01T09:05
2020-09-01T11:35
мгимо
забайкальский край
образование - общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель губернатора <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a> Аягма Ванчикова в своем аккаунте в социальной сети <a href="https://www.instagram.com/p/CEkQqSCBOs3/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграм</a> рассказала о травле дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (<a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>) и отвергла слухи, что ее дочь будет учиться за счет регионального или муниципального бюджета.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что дочь Ванчиковой поступила в МГИМО в рамках целевого набора, то есть за нее заплатит будущий работодатель, которым, как утверждается, является администрация Агинского Бурятского округа.На видео чиновница со слезами на глазах говорит, что ее дочь за 11 лет обучения ни разу не получала четверок — у нее две медали за успехи в учебе, федеральная и региональная, она победительница олимпиад, соревнований и конкурсов. Также Ванчикова рассказала, что перед ЕГЭ ее дочь заболела <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, отрицательный результат был получен лишь за два дня до объявления дополнительной даты экзаменов, в итоге ЕГЭ она сдала на 94 и 98 баллов.Ванчикова отвергла слухи, что ее дочь учится за счет бюджета региона или муниципалитета."То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так. <…> Обучение абсолютно бесплатное. Никто ни с какого уровня, кто-то предполагает, что из бюджета субъекта платят, кто-то предполагает из муниципального бюджета, все это вранье", — заявила Ванчикова.
https://ria.ru/20200127/1563938647.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Грустно, когда такие способные дети подвергаются травле недалёким пролетариатом из-за своего светлого ума! Думаю, чтобы хоть как-то сгладить эти провокации, стоит оплатить её обучение из регионального, муниципального или любого другого бюджета, предназначенного как раз для таких случаев.
43
Николай Негодник
Пускай удалится их соцсетей и живёт спокойно
40
10
забайкальский край
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгимо, забайкальский край, образование - общество
КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости.
Заместитель губернатора Забайкальского края
Аягма Ванчикова в своем аккаунте в социальной сети инстаграм
рассказала о травле дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО
) и отвергла слухи, что ее дочь будет учиться за счет регионального или муниципального бюджета.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что дочь Ванчиковой поступила в МГИМО в рамках целевого набора, то есть за нее заплатит будущий работодатель, которым, как утверждается, является администрация Агинского Бурятского округа.
"Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи", — сказала Ванчикова в видео, размещенном в ее аккаунте.
На видео чиновница со слезами на глазах говорит, что ее дочь за 11 лет обучения ни разу не получала четверок — у нее две медали за успехи в учебе, федеральная и региональная, она победительница олимпиад, соревнований и конкурсов. Также Ванчикова рассказала, что перед ЕГЭ ее дочь заболела COVID-19
, отрицательный результат был получен лишь за два дня до объявления дополнительной даты экзаменов, в итоге ЕГЭ она сдала на 94 и 98 баллов.
Ванчикова отвергла слухи, что ее дочь учится за счет бюджета региона или муниципалитета.
"То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так. <…> Обучение абсолютно бесплатное. Никто ни с какого уровня, кто-то предполагает, что из бюджета субъекта платят, кто-то предполагает из муниципального бюджета, все это вранье", — заявила Ванчикова.