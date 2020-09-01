Премьер Белоруссии заявил, что тема забастовок снята с повестки дня
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© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия республики работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня.
"Кто хочет работать, тот работает. Где люди заняты делом, времени ни на что другое не остается. Мы эту тему с повестки дня сняли. Она вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное", - сказал премьер-министр во время рабочей поездки в Витебск. Его слова приводит во вторник Sputnik Беларусь.
Касаясь сообщений в интернете о приостановке деятельности некоторых производств, Головченко отметил, что все предприятия работают.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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