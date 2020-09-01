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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/zabastovki-1576584209.html
Премьер Белоруссии заявил, что тема забастовок снята с повестки дня
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия республики работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:48
2020-09-01T15:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все предприятия республики работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня.Касаясь сообщений в интернете о приостановке деятельности некоторых производств, Головченко отметил, что все предприятия работают.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/lukashenko-1576423582.html
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светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии заявил, что тема забастовок снята с повестки дня

15:48 01.09.2020
3984
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкплакат горизонталь требования мтз минск белоруссия беларусь акция протест демонстрация
плакат горизонталь требования мтз минск белоруссия беларусь акция протест демонстрация - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия республики работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня.

"Кто хочет работать, тот работает. Где люди заняты делом, времени ни на что другое не остается. Мы эту тему с повестки дня сняли. Она вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное", - сказал премьер-министр во время рабочей поездки в Витебск. Его слова приводит во вторник Sputnik Беларусь.

Касаясь сообщений в интернете о приостановке деятельности некоторых производств, Головченко отметил, что все предприятия работают.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 12:34
"Вакханалия заканчивается". Лукашенко высказался о перспективах протестов
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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