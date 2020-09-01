https://ria.ru/20200901/vyazovskiy-1576575503.html
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его супруга Ирина. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:55
2020-09-01T13:55
2020-09-01T14:09
культура
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в <a href="https://www.facebook.com/kristallin.sergey.irina/posts/165768045120487" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> его супруга Ирина. Пять лет назад певец перенес коронарную смерть. Его реанимировали, но клетки мозга были разрушены. С тех пор артист находился в клинике в вегетативном состоянии. Последние дни он провел в паллиативном отделении. Похороны пройдут в семейном кругу. Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с супругой.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в фейсбуке
его супруга Ирина.
Пять лет назад певец перенес коронарную смерть. Его реанимировали, но клетки мозга были разрушены. С тех пор артист находился в клинике в вегетативном состоянии. Последние дни он провел в паллиативном отделении.
Похороны пройдут в семейном кругу.
Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с супругой.