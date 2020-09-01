https://ria.ru/20200901/vyazovskiy-1576575503.html

Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет

Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его супруга Ирина. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:55

2020-09-01T13:55

2020-09-01T14:09

культура

россия

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576575741_0:96:960:636_1400x0_80_0_0_aa3a25b28a6ef22aa3f5681304b4dc71.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в <a href="https://www.facebook.com/kristallin.sergey.irina/posts/165768045120487" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> его супруга Ирина. Пять лет назад певец перенес коронарную смерть. Его реанимировали, но клетки мозга были разрушены. С тех пор артист находился в клинике в вегетативном состоянии. Последние дни он провел в паллиативном отделении. Похороны пройдут в семейном кругу. Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с супругой.

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес