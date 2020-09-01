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Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его супруга Ирина. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:55
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культура
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в <a href="https://www.facebook.com/kristallin.sergey.irina/posts/165768045120487" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> его супруга Ирина. Пять лет назад певец перенес коронарную смерть. Его реанимировали, но клетки мозга были разрушены. С тех пор артист находился в клинике в вегетативном состоянии. Последние дни он провел в паллиативном отделении. Похороны пройдут в семейном кругу. Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с супругой.
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60
россия, шоу-бизнес

Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет

13:55 01.09.2020 (обновлено: 14:09 01.09.2020)
28296
© Фото : страница дуэта "Kristallin" на FacebookСергей Вязовский
Сергей Вязовский - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница дуэта "Kristallin" на Facebook
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его супруга Ирина.
Пять лет назад певец перенес коронарную смерть. Его реанимировали, но клетки мозга были разрушены. С тех пор артист находился в клинике в вегетативном состоянии. Последние дни он провел в паллиативном отделении.
Похороны пройдут в семейном кругу.
Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с супругой.
852254824
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