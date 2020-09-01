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https://ria.ru/20200901/vaktsinatsiya-1576595907.html
В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября
Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках, рассказал РИА Новости директор РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:10
2020-09-01T18:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках, рассказал РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут в семи государственных медучреждениях <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a>. Гинцбург сообщил РИА Новости, что перечень этих клиник планируется расширить.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
До 90% людей с положительным ПЦР-тестом на «ковид» ничем не болеют, не являются опасными - это следствие особенности методики теста.
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Вот на Москвичах и испытывайте Спутник 5!!!
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

18:10 01.09.2020 (обновлено: 18:56 01.09.2020)
13139
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках, рассказал РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут в семи государственных медучреждениях Москвы. Гинцбург сообщил РИА Новости, что перечень этих клиник планируется расширить.

"Где-то 3-4... сентября развезут (вакцину - ред.) по клиникам по московским. Для начала 9-10 клиник будет, а потом до 20 это доведем, отработаем на относительно небольшом количестве. Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им... проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. И наверное где-то 5-6, ну 7 (сентября - ред.) уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев", - заявил он.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
До 90% людей с положительным ПЦР-тестом на «ковид» ничем не болеют, не являются опасными - это следствие особенности методики теста.
1 сентября, 18:16
Станислав Попов
1910006
Вот на Москвичах и испытывайте Спутник 5!!!
1 сентября, 21:32
rreferal77-71
320009
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