В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября
18:10 01.09.2020 (обновлено: 18:56 01.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках, рассказал РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут в семи государственных медучреждениях Москвы. Гинцбург сообщил РИА Новости, что перечень этих клиник планируется расширить.
"Где-то 3-4... сентября развезут (вакцину - ред.) по клиникам по московским. Для начала 9-10 клиник будет, а потом до 20 это доведем, отработаем на относительно небольшом количестве. Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им... проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. И наверное где-то 5-6, ну 7 (сентября - ред.) уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев", - заявил он.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
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