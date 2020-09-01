https://ria.ru/20200901/vaktsinatsiya-1576595907.html

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках, рассказал РИА Новости директор РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:10

2020-09-01T18:10

2020-09-01T18:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках, рассказал РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут в семи государственных медучреждениях <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a>. Гинцбург сообщил РИА Новости, что перечень этих клиник планируется расширить.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Станислав Попов До 90% людей с положительным ПЦР-тестом на «ковид» ничем не болеют, не являются опасными - это следствие особенности методики теста. 26

referal77-71 Вот на Москвичах и испытывайте Спутник 5!!! 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество