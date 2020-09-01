https://ria.ru/20200901/vaktsinatsiya-1576590387.html
Власти Москвы опровергли данные о вакцинации от гриппа в палатках у метро
Вакцинация от гриппа в Москве проводится в специализированных мобильных лабораториях, оборудованных в машинах скорой помощи, а не в стоящих рядом с ними... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:49
2020-09-01T16:49
2020-09-01T16:49
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от гриппа в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> проводится в специализированных мобильных лабораториях, оборудованных в машинах скорой помощи, а не в стоящих рядом с ними палатках, там пациенты заполняют анкету, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вакцинация от гриппа проводится в палатках у метро."Это абсолютная ложь. Вакцинация проводится в специализированных мобильных лабораториях, оборудованных в машинах скорой помощи. Рядом с ними установлены палатки, где пациенты заполняют стандартное медицинское согласие на проведение вакцинации. Сама процедура проводится строго внутри мобильной лаборатории с соблюдением всех требований", - говорится в сообщении.Отмечается, что каждый день до 8.00 ответственные представители департамента проверяют пункты на соответствие установленным требованиям, в том числе смотрят на условия хранения вакцины, которая находится в специальной сумке-холодильнике, и обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты. "Все сотрудники проинструктированы, что находиться в пункте вакцинации можно только в маске. Тем не менее по факту публикации будет проведена дополнительная беседа", - говорится в сообщении.Вакцинация у метро проводится в Москве ежегодно. В прошлом году вакцинацию в мобильных пунктах прошли более 200 тысяч человек. В этом году вакцинация помимо городских взрослых и детских поликлиник будет проводиться в 44 мобильных пунктах.Отмечается, что в связи с эпидемиологической обстановкой введены дополнительные меры: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются к работе. Желающие вакцинироваться также снабжаются масками при отсутствии и информируются о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20200901/gripp-1576566883.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Вакцинация от гриппа в Москве
проводится в специализированных мобильных лабораториях, оборудованных в машинах скорой помощи, а не в стоящих рядом с ними палатках, там пациенты заполняют анкету, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вакцинация от гриппа проводится в палатках у метро.
"Это абсолютная ложь. Вакцинация проводится в специализированных мобильных лабораториях, оборудованных в машинах скорой помощи. Рядом с ними установлены палатки, где пациенты заполняют стандартное медицинское согласие на проведение вакцинации. Сама процедура проводится строго внутри мобильной лаборатории с соблюдением всех требований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый день до 8.00 ответственные представители департамента проверяют пункты на соответствие установленным требованиям, в том числе смотрят на условия хранения вакцины, которая находится в специальной сумке-холодильнике, и обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты. "Все сотрудники проинструктированы, что находиться в пункте вакцинации можно только в маске. Тем не менее по факту публикации будет проведена дополнительная беседа", - говорится в сообщении.
Вакцинация у метро проводится в Москве ежегодно. В прошлом году вакцинацию в мобильных пунктах прошли более 200 тысяч человек. В этом году вакцинация помимо городских взрослых и детских поликлиник будет проводиться в 44 мобильных пунктах.
Отмечается, что в связи с эпидемиологической обстановкой введены дополнительные меры: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются к работе. Желающие вакцинироваться также снабжаются масками при отсутствии и информируются о необходимости соблюдать социальную дистанцию.