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Челябинская область
https://ria.ru/20200901/vaktsinatsiya-1576582558.html
В Челябинской области началась вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа началась в Челябинской области раньше обычного, с 1 сентября, продлится она до 1 декабря, в текущем году планируется привить от гриппа 60%... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:10
2020-09-01T15:10
челябинская область
алексей текслер
здоровье - общество
николай цуканов
челябинск
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Вакцинация от гриппа началась в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> раньше обычного, с 1 сентября, продлится она до 1 декабря, в текущем году планируется привить от гриппа 60% населения, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона."Мы приняли решение начать вакцинацию раньше обычного. Поставили задачу привить больше жителей, чем это было традиционно. У нас прошлый год был рекордным - около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60% (если говорить о группах риска, то более 75%)", - цитирует пресс-служба слова губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Текслера</a>.Пресс-служба поясняет, что Текслер во вторник поставил прививку от гриппа в областной клинической больнице №2. "Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан", – отметил он.По данным пресс-службы, всего в 2020 году в регион поступит более 1,6 миллиона доз вакцины. По ежегодному национальному календарю, привить в числе первых планируется группы риска. Вакцинация от гриппа продлится до 1 декабря - в этом году прививочная кампания наиболее важна в период пандемии COVID-19, подчеркнули в правительстве.На прошлой неделе вакцина для взрослых и детей поступила в медучреждения <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>, на этой неделе ее получат все муниципалитеты региона, желающие поставить прививку от гриппа могут обращаться в поликлинику по месту жительства, добавляется в сообщении.Кроме того, вакцинация от гриппа пройдет в крупных ТРК и на отдельных избирательных участках, добавляет пресс-служба.По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, вакцины против гриппа называются "Совигрипп" и "Флю-М", они трёхвалентные. "Вакцина уже поступила в Челябинскую область и распределена по всем медицинским организациям. Прививочная кампания началась, и мы очень рекомендуем всем жителям Южного Урала привиться от гриппа. Обычная вакцина содержит именно те штаммы, которые наиболее опасны, иммунитет вырабатывается именно к ним", - цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Семенова. Он добавил, что вакцина в регион приходит партиями, она проверена, протестирована и абсолютно безопасна.Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Cukanov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Цуканов</a>, находясь с визитом в Челябинске, сообщал, что в настоящее время власти должны понимать, что от осенней вакцинации зависит многое, в том числе возможные риски второй волны коронавирусной инфекции. Он просил власти региона привить максимальное количество жителей Челябинской области.
https://ria.ru/20200901/chelyabinsk-1576582072.html
https://ria.ru/20200813/1575735563.html
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алексей текслер, здоровье - общество, николай цуканов, челябинск, челябинская область, общество

В Челябинской области началась вакцинация от гриппа

15:10 01.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Вакцинация от гриппа началась в Челябинской области раньше обычного, с 1 сентября, продлится она до 1 декабря, в текущем году планируется привить от гриппа 60% населения, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"Мы приняли решение начать вакцинацию раньше обычного. Поставили задачу привить больше жителей, чем это было традиционно. У нас прошлый год был рекордным - около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60% (если говорить о группах риска, то более 75%)", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Алексея Текслера.
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Пресс-служба поясняет, что Текслер во вторник поставил прививку от гриппа в областной клинической больнице №2. "Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан", – отметил он.
По данным пресс-службы, всего в 2020 году в регион поступит более 1,6 миллиона доз вакцины. По ежегодному национальному календарю, привить в числе первых планируется группы риска. Вакцинация от гриппа продлится до 1 декабря - в этом году прививочная кампания наиболее важна в период пандемии COVID-19, подчеркнули в правительстве.
На прошлой неделе вакцина для взрослых и детей поступила в медучреждения Челябинска, на этой неделе ее получат все муниципалитеты региона, желающие поставить прививку от гриппа могут обращаться в поликлинику по месту жительства, добавляется в сообщении.
Кроме того, вакцинация от гриппа пройдет в крупных ТРК и на отдельных избирательных участках, добавляет пресс-служба.
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По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, вакцины против гриппа называются "Совигрипп" и "Флю-М", они трёхвалентные. "Вакцина уже поступила в Челябинскую область и распределена по всем медицинским организациям. Прививочная кампания началась, и мы очень рекомендуем всем жителям Южного Урала привиться от гриппа. Обычная вакцина содержит именно те штаммы, которые наиболее опасны, иммунитет вырабатывается именно к ним", - цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Семенова. Он добавил, что вакцина в регион приходит партиями, она проверена, протестирована и абсолютно безопасна.
Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, находясь с визитом в Челябинске, сообщал, что в настоящее время власти должны понимать, что от осенней вакцинации зависит многое, в том числе возможные риски второй волны коронавирусной инфекции. Он просил власти региона привить максимальное количество жителей Челябинской области.
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Челябинская областьАлексей ТекслерЗдоровье - ОбществоНиколай ЦукановЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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