https://ria.ru/20200901/urok-1576557648.html
Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:03
2020-09-01T12:03
2020-09-01T12:03
владимир путин
общество
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой Отечественной войне.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
LIVE: Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, общество
Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой Отечественной войне.
2020-09-01T12:03
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