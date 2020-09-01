https://ria.ru/20200901/urok-1576557648.html

Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:03

2020-09-01T12:03

2020-09-01T12:03

владимир путин

общество

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой Отечественной войне.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, общество