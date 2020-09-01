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Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:03
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владимир путин
общество
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой Отечественной войне.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
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видео, владимир путин, общество
Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой Отечественной войне.
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Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке

12:03 01.09.2020
2591
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие во всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать", который посвящен памяти о Великой Отечественной войне.
1502104
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Владимир ПутинОбщество
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