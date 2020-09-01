https://ria.ru/20200901/udmurtiya-1576600548.html

Бречалов открыл новую сельскую школу в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл новую двухэтажную школу в селе Постол Завьяловского района, рассчитанную на 160 учеников, сообщили в пресс-службе главы РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:47

2020-09-01T19:47

2020-09-01T19:47

удмуртская республика

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

образование - общество

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<strong>УФА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> открыл новую двухэтажную школу в селе Постол Завьяловского района, рассчитанную на 160 учеников, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что стоимость строительства – 243 миллиона рублей, из которых 217 миллионов – средства федерального бюджета."Чуть больше 70 лет школе в Постоле, и в этом году начинается ее новая история. Два года назад я был здесь. Все вы помните, в каком состоянии была старая школа и детский сад. Свои обещания мы выполнили, но впереди еще много работы. Если по существу: нам предстоит этой осенью доделать дорогу от трассы <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевск</a> – Ува до Постола, а также заасфальтировать дорогу к школе. В планах следующего года - построить здесь детский сад на 60 мест, стройка уже началась. Огромное спасибо родительскому комитету за неравнодушие и настойчивость, учителям, родителям за терпение и понимание. Поздравляю первоклассников с Днем знаний, 11-классникам желаю успешно завершить учебу", - сказал Бречалов на открытии школы.По данным пресс-службы главы региона, в новом учебном году в Постольской школе 11 классов-комплектов. Всего учащихся - 145 человек, из них 16 первоклассников и шесть будущих выпускников. Обучением ребят занимаются 18 педагогов. В новой школе оборудовано 15 учебных кабинетов: медицинский блок, столовая, спортзал, кабинеты технологии для мальчиков со станками ЧПУ, для девочек – кабинет технологии, кабинеты химии, физики, ОБЖ, информационный центр (кабинет информатики плюс библиотека), кабинет иностранного языка и другие. Все классы оснащены интерактивными панелями и другим современным оборудованием."Эмоции самые лучшие. Мы "жили" до этого в деревянном здании, которому было 80 лет. Сегодня у нас современная школа, которая оснащена новейшим оборудованием. У нас есть 3D-принтеры, в каждом классе интерактивная панель. Шикарный пищеблок, столовая. Школа большая - на 160 человек, классы просторные и светлые. Мечты сбываются", - рассказала директор школы Татьяна Потебня, слова которой приводит пресс-служба главы Удмуртии.В сообщении отмечается, что для обеспечения возможности доступа маломобильных групп на входе в школу предусмотрен пандус, внутри здания есть лифт, оборудованные туалеты и раздевалки. В новой школе будут открыты классы естественнонаучного профиля, в дальнейшем планируется открыть медицинские классы. Уделено внимание и развитию спортивной инфраструктуры - стадион с прорезиненными беговыми дорожками, волейбольно-баскетбольная площадка, спортивный городок.

https://ria.ru/20200819/1576008926.html

https://ria.ru/20200818/1575957970.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), образование - общество