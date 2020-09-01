https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html
"Это месть": кто убил бизнесмена из Бугульмы, зарезавшего грабителей
Месть или бизнес-конфликт — во вторник днем в Бугульме застрелили предпринимателя Евгения Деданина. Ровно два года назад он смертельно ранил двоих грабителей,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:11
2020-09-01T20:11
2020-09-01T20:41
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
самара
самарская область
бугульма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576589182_0:110:750:532_1400x0_80_0_0_a11752cd9e136c64eafc7914cfadbb9d.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Месть или бизнес-конфликт — во вторник днем в Бугульме застрелили предпринимателя Евгения Деданина. Ровно два года назад он смертельно ранил двоих грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Тогда на него завели дело по статье "Убийство", но вскоре уголовное преследование прекратили, а в колонию отправили наводчика и организатора разбоя. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего. Пуля у входаОколо полудня Деданин приехал в свой офис на улице Нефтяников, возле кафе "Аристократ". Едва он вышел из машины, как раздался выстрел. Евгений получил тяжелое ранение в голову, но еще какое-то время находился в сознании. Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Медики занесли раненого в машину, однако до больницы живым не довезли.На место ЧП прибыли сотрудники почти всех оперативных служб города, включая прокурора. Нашли газовый пистолет, переделанный под боевой. Подозреваемый в убийстве попытался скрыться на машине, но его задержали по горячим следам. Это 54-летний Араик М. По данным СК, он уже давно живет в Самаре, хотя российского гражданства не имеет. С ним сейчас работают оперативники и следователи, пытаясь выяснить причины, толкнувшие его на преступление. Также силовики проверяют, были ли у него подельники. Знакомые погибшего и другие жители Бугульмы резонно предположили, что с бизнесменом свели счеты друзья убитых им два года назад налетчиков Ивана Нетроголова и Владислава Колоярцева. В соцсети "ВКонтакте" есть два профиля с данными, подходящими под описание задержанного Араика (имя, фамилия, возраст и место жительства). Первый — без фотографий, лишь с указанием об окончании Самарского государственного экономического университета.Второй более подробный. Там есть несколько фотографий, в друзьях — 50 человек, причем некоторые из Армении. Примечательно, что один из подписчиков Араика — убитый два года назад Колоярцев.Корреспондент РИА Новости связался с несколькими знакомыми Араика, но все они наотрез отказались общаться, заявив, что не верят в его причастность к убийству."Добился всего сам""Евгений, что называется, сделал себя сам, — рассказывает бизнес-партнер погибшего Андрей. — В девяностых торговал продуктами на местном рынке. Потом открыл небольшой магазин, еще несколько. В итоге стал владельцем крупной по местным меркам торговой сети, охватившей весь юго-восток Татарстана".Продуктовая сеть "Изобилие" располагает торговыми точками в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах. Магазины работают со многими поставщиками и, по словам местных жителей, составляют серьезную конкуренцию крупным ретейлерам. "Конечно, когда человек ворочает такими деньгами, у него периодически возникают разные конфликтные ситуации, — продолжает Андрей. — Евгения всегда отличало то, что все проблемы он решал самостоятельно и никого в них не посвящал. Словом, был настоящий мужик". Следствие не исключает, что убийство связано с профессиональной деятельностью успешного бизнесмена. Первое нападениеРано утром 12 сентября 2018-го в дом предпринимателя ворвались двое в масках. Угрожая пистолетами, связали хозяина, жену, друга семьи. Евгений чудом сумел вырваться, схватил кухонный нож и в завязавшейся потасовке смертельно ранил обоих грабителей — 39-летнего Ивана Нетроголова и 29-летнего Владислава Колоярцева из Самарской области.По версии следствия, разбойное нападение организовал и координировал 47-летний Андрей Климанов из Бугульмы — его задержали почти сразу и после суда отправили за решетку на шесть лет. Климанов вины не признал, хотя подтвердил на допросе, что с Нетроголовым и Колоярцевым был знаком лично и даже предоставил им свою квартиру.Против Деданина тогда тоже возбудили дело — по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Но вмешалась прокуратура, и уголовное преследование прекратили.Если вину задержанного по подозрению в убийстве докажут, его ждет до 15 лет лишения свободы. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20191015/1559820256.html
https://ria.ru/20180704/1523878853.html
https://ria.ru/20180222/1515090642.html
freizdorf
Это сегодняшняя Россия к сожалению .
38
Шампунь для Мозга
Но заметьте - изначально то вопрос решился нормально - налётчики получили сдачи и человека не посадили за самооборону. А то что его не оставили в покое это уже вопрос расследования - если месть за тех двух жмуриков, то надеюсь найдутся такие же добрые люди и организаторам прилетит по заслугам.
28
7
самара
самарская область
бугульма
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576589182_0:40:750:603_1400x0_80_0_0_829cccda960af47ed0ee6ee921c1efea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, самара, самарская область, бугульма, происшествия
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Месть или бизнес-конфликт — во вторник днем в Бугульме застрелили предпринимателя Евгения Деданина. Ровно два года назад он смертельно ранил двоих грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Тогда на него завели дело по статье "Убийство", но вскоре уголовное преследование прекратили, а в колонию отправили наводчика и организатора разбоя. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего.
Пуля у входа
Около полудня Деданин приехал в свой офис на улице Нефтяников, возле кафе "Аристократ". Едва он вышел из машины, как раздался выстрел. Евгений получил тяжелое ранение в голову, но еще какое-то время находился в сознании. Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Медики занесли раненого в машину, однако до больницы живым не довезли.
На место ЧП прибыли сотрудники почти всех оперативных служб города, включая прокурора. Нашли газовый пистолет, переделанный под боевой. Подозреваемый в убийстве попытался скрыться на машине, но его задержали по горячим следам. Это 54-летний Араик М. По данным СК, он уже давно живет в Самаре, хотя российского гражданства не имеет.
С ним сейчас работают оперативники и следователи, пытаясь выяснить причины, толкнувшие его на преступление. Также силовики проверяют, были ли у него подельники.
Знакомые погибшего и другие жители Бугульмы резонно предположили, что с бизнесменом свели счеты друзья убитых им два года назад налетчиков Ивана Нетроголова и Владислава Колоярцева.
В соцсети "ВКонтакте" есть два профиля с данными, подходящими под описание задержанного Араика (имя, фамилия, возраст и место жительства). Первый — без фотографий, лишь с указанием об окончании Самарского государственного экономического университета.
Второй более подробный. Там есть несколько фотографий, в друзьях — 50 человек, причем некоторые из Армении. Примечательно, что один из подписчиков Араика — убитый два года назад Колоярцев.
Корреспондент РИА Новости связался с несколькими знакомыми Араика, но все они наотрез отказались общаться, заявив, что не верят в его причастность к убийству.
"Добился всего сам"
"Евгений, что называется, сделал себя сам, — рассказывает бизнес-партнер погибшего Андрей. — В девяностых торговал продуктами на местном рынке. Потом открыл небольшой магазин, еще несколько. В итоге стал владельцем крупной по местным меркам торговой сети, охватившей весь юго-восток Татарстана".
Продуктовая сеть "Изобилие" располагает торговыми точками в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах. Магазины работают со многими поставщиками и, по словам местных жителей, составляют серьезную конкуренцию крупным ретейлерам.
"Конечно, когда человек ворочает такими деньгами, у него периодически возникают разные конфликтные ситуации, — продолжает Андрей. — Евгения всегда отличало то, что все проблемы он решал самостоятельно и никого в них не посвящал. Словом, был настоящий мужик".
Следствие не исключает, что убийство связано с профессиональной деятельностью успешного бизнесмена.
Первое нападение
Рано утром 12 сентября 2018-го в дом предпринимателя ворвались двое в масках. Угрожая пистолетами, связали хозяина, жену, друга семьи. Евгений чудом сумел вырваться, схватил кухонный нож и в завязавшейся потасовке смертельно ранил обоих грабителей — 39-летнего Ивана Нетроголова и 29-летнего Владислава Колоярцева из Самарской области.
По версии следствия, разбойное нападение организовал и координировал 47-летний Андрей Климанов из Бугульмы — его задержали почти сразу и после суда отправили за решетку на шесть лет. Климанов вины не признал, хотя подтвердил на допросе, что с Нетроголовым и Колоярцевым был знаком лично и даже предоставил им свою квартиру.
Против Деданина тогда тоже возбудили дело — по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Но вмешалась прокуратура, и уголовное преследование прекратили.
Если вину задержанного по подозрению в убийстве докажут, его ждет до 15 лет лишения свободы. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.