https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

"Это месть": кто убил бизнесмена из Бугульмы, зарезавшего грабителей

Месть или бизнес-конфликт — во вторник днем в Бугульме застрелили предпринимателя Евгения Деданина. Ровно два года назад он смертельно ранил двоих грабителей,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:11

2020-09-01T20:11

2020-09-01T20:41

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

самара

самарская область

бугульма

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Месть или бизнес-конфликт — во вторник днем в Бугульме застрелили предпринимателя Евгения Деданина. Ровно два года назад он смертельно ранил двоих грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Тогда на него завели дело по статье "Убийство", но вскоре уголовное преследование прекратили, а в колонию отправили наводчика и организатора разбоя. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего. Пуля у входаОколо полудня Деданин приехал в свой офис на улице Нефтяников, возле кафе "Аристократ". Едва он вышел из машины, как раздался выстрел. Евгений получил тяжелое ранение в голову, но еще какое-то время находился в сознании. Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Медики занесли раненого в машину, однако до больницы живым не довезли.На место ЧП прибыли сотрудники почти всех оперативных служб города, включая прокурора. Нашли газовый пистолет, переделанный под боевой. Подозреваемый в убийстве попытался скрыться на машине, но его задержали по горячим следам. Это 54-летний Араик М. По данным СК, он уже давно живет в Самаре, хотя российского гражданства не имеет. С ним сейчас работают оперативники и следователи, пытаясь выяснить причины, толкнувшие его на преступление. Также силовики проверяют, были ли у него подельники. Знакомые погибшего и другие жители Бугульмы резонно предположили, что с бизнесменом свели счеты друзья убитых им два года назад налетчиков Ивана Нетроголова и Владислава Колоярцева. В соцсети "ВКонтакте" есть два профиля с данными, подходящими под описание задержанного Араика (имя, фамилия, возраст и место жительства). Первый — без фотографий, лишь с указанием об окончании Самарского государственного экономического университета.Второй более подробный. Там есть несколько фотографий, в друзьях — 50 человек, причем некоторые из Армении. Примечательно, что один из подписчиков Араика — убитый два года назад Колоярцев.Корреспондент РИА Новости связался с несколькими знакомыми Араика, но все они наотрез отказались общаться, заявив, что не верят в его причастность к убийству."Добился всего сам""Евгений, что называется, сделал себя сам, — рассказывает бизнес-партнер погибшего Андрей. — В девяностых торговал продуктами на местном рынке. Потом открыл небольшой магазин, еще несколько. В итоге стал владельцем крупной по местным меркам торговой сети, охватившей весь юго-восток Татарстана".Продуктовая сеть "Изобилие" располагает торговыми точками в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах. Магазины работают со многими поставщиками и, по словам местных жителей, составляют серьезную конкуренцию крупным ретейлерам. "Конечно, когда человек ворочает такими деньгами, у него периодически возникают разные конфликтные ситуации, — продолжает Андрей. — Евгения всегда отличало то, что все проблемы он решал самостоятельно и никого в них не посвящал. Словом, был настоящий мужик". Следствие не исключает, что убийство связано с профессиональной деятельностью успешного бизнесмена. Первое нападениеРано утром 12 сентября 2018-го в дом предпринимателя ворвались двое в масках. Угрожая пистолетами, связали хозяина, жену, друга семьи. Евгений чудом сумел вырваться, схватил кухонный нож и в завязавшейся потасовке смертельно ранил обоих грабителей — 39-летнего Ивана Нетроголова и 29-летнего Владислава Колоярцева из Самарской области.По версии следствия, разбойное нападение организовал и координировал 47-летний Андрей Климанов из Бугульмы — его задержали почти сразу и после суда отправили за решетку на шесть лет. Климанов вины не признал, хотя подтвердил на допросе, что с Нетроголовым и Колоярцевым был знаком лично и даже предоставил им свою квартиру.Против Деданина тогда тоже возбудили дело — по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Но вмешалась прокуратура, и уголовное преследование прекратили.Если вину задержанного по подозрению в убийстве докажут, его ждет до 15 лет лишения свободы. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20191015/1559820256.html

https://ria.ru/20180704/1523878853.html

https://ria.ru/20180222/1515090642.html

freizdorf Это сегодняшняя Россия к сожалению . 38

Шампунь для Мозга Но заметьте - изначально то вопрос решился нормально - налётчики получили сдачи и человека не посадили за самооборону. А то что его не оставили в покое это уже вопрос расследования - если месть за тех двух жмуриков, то надеюсь найдутся такие же добрые люди и организаторам прилетит по заслугам. 28

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самара

самарская область

бугульма

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, самара, самарская область, бугульма, происшествия