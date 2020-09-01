https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576599614.html

Центральный аппарат СК займется делом об убийстве бизнесмена в Бугульме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование дела об убийстве предпринимателя в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:20

2020-09-01T19:20

2020-09-01T22:18

светлана петренко

александр бастрыкин

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

бугульма

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin" target="_blank">Александр Бастрыкин</a> поставил на контроль в центральном аппарате расследование дела об убийстве предпринимателя в Татарстане, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.Ранее источник в силовых структурах <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> сообщил РИА Новости, что предпринимателя Евгения Деданина застрелили. В МВД подтвердили эту информацию.В свою очередь, региональное управление СК РФ сообщило, 54-летний задержанный – иностранец, живущий в Самаре. Ему грозит до 15 лет колонии по уголовному делу об убийстве, отметили в ведомстве.Она добавила, что убийство произошло на территории оптовой базы. В ходе осмотра места происшествия следователи нашли газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.По словам Петренко, Бастрыкин потребовал от регионального СК предоставить доклад о проведенных первоначальных следственных действиях в кратчайшие сроки.Кроме того, официальный представитель СК сообщила, что Бастрыкин передал это дело в главное следственное управление СК РФ."По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту убийства мужчины в городе Бугульме по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в ГСУ СК России", - сказала Петренко.По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель <a href="https://ria.ru/location_Bugulma" target="_blank">Бугульмы</a>. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении Деданина два года назад также было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.

https://ria.ru/20200901/zaderzhanie-1576600304.html

https://ria.ru/20200901/dedanin-1576603000.html

https://ria.ru/20200831/pozhar-1576504204.html

республика татарстан (татарстан)

бугульма

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), бугульма, происшествия