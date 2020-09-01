https://ria.ru/20200901/turtsiya-1576581364.html
Эксперты поделились способами быстро сдать тест на COVID-19 после Турции
Профессионалы турбизнеса поделились информацией, удается ли путешественникам уложиться в установленные Роспотребнадзором сроки, и в течение 72 часов по прибытии РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:33
2020-09-01T16:33
2020-09-01T16:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
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новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Профессионалы турбизнеса поделились информацией, удается ли путешественникам уложиться в установленные Роспотребнадзором сроки, и в течение 72 часов по прибытии в Россию из-за рубежа выгрузить на сайт Госуслуг результаты анализа на COVID-19, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turisty-ne-uspevayut-otpravit-rezultaty-testa-na-koronavirus-v-ustanovlennyy-srok.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru. Эксперты напоминают, что за трое суток нужно успеть не только пройти тест, но и передать данные об итогах исследования. Как выяснилось, соблюсти отведенный срок – непростая задача даже для путешественников, которым по возвращении в российский аэропорт не предстоит дальнейший путь к месту жительства. По мнению представителей турбизнеса, единственный надежный вариант – сдача экспресс-теста непосредственно в авиаузле. Однако цена вопроса, например, в Москве от 2750 рублей с человека, при поездке семьей получается внушительная сумма. Плюс необходимость отстоять очередь – те, кто следует транзитом, могут не успеть на очередной рейс. С бесплатной сдачей анализов на COVID-19 по полису ОМС в поликлиниках по месту жительства часто возникают проблемы. "Некоторым нашим туристам удалось без оплаты сделать тесты детям. А вот взрослым отказали на том основании, что это возможно только при наличии симптомов заболевания, и отправили в частные медучреждения", – пишет в комментарии в соцсетях Янина Сабирова. "В Москве, в районных поликлиниках сдать ПЦР можно и без признаков болезни, но ждать две недели", – добавляют пользователи. Как вариант, участники дискуссии советуют "ловить очередь" в электронной записи на прием в государственные медучреждения. Марина Берова поясняет, что ей трижды удалось таким образом забронировать места на ближайшее время, освободившиеся в результате отказов ранее записавшихся. Еще одной рекомендацией делится Яна Артамонова: "Предъявляйте в поликлинике посадочный талон на обратный авиарейс – "Я прилетел из Турции, надо срочно сдать тест". Иногда это срабатывает!" Участники обсуждения отмечают: что в государственных, что в частных клиниках ждать результатов теста редко приходится менее двух дней. Поэтому уложиться в сроки, отведенные Роспотребнадзором, — это вопрос везения.
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576329263.html
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, туристы, новости - туризм, турция
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Профессионалы турбизнеса поделились информацией, удается ли путешественникам уложиться в установленные Роспотребнадзором сроки, и в течение 72 часов по прибытии в Россию из-за рубежа выгрузить на сайт Госуслуг результаты анализа на COVID-19, сообщает
TourDom.ru.
Эксперты напоминают, что за трое суток нужно успеть не только пройти тест, но и передать данные об итогах исследования.
Как выяснилось, соблюсти отведенный срок – непростая задача даже для путешественников, которым по возвращении в российский аэропорт не предстоит дальнейший путь к месту жительства. По мнению представителей турбизнеса, единственный надежный вариант – сдача экспресс-теста непосредственно в авиаузле. Однако цена вопроса, например, в Москве от 2750 рублей с человека, при поездке семьей получается внушительная сумма. Плюс необходимость отстоять очередь – те, кто следует транзитом, могут не успеть на очередной рейс.
С бесплатной сдачей анализов на COVID-19 по полису ОМС в поликлиниках по месту жительства часто возникают проблемы. "Некоторым нашим туристам удалось без оплаты сделать тесты детям. А вот взрослым отказали на том основании, что это возможно только при наличии симптомов заболевания, и отправили в частные медучреждения", – пишет в комментарии в соцсетях Янина Сабирова. "В Москве, в районных поликлиниках сдать ПЦР можно и без признаков болезни, но ждать две недели", – добавляют пользователи.
Как вариант, участники дискуссии советуют "ловить очередь" в электронной записи на прием в государственные медучреждения. Марина Берова поясняет, что ей трижды удалось таким образом забронировать места на ближайшее время, освободившиеся в результате отказов ранее записавшихся.
Еще одной рекомендацией делится Яна Артамонова: "Предъявляйте в поликлинике посадочный талон на обратный авиарейс – "Я прилетел из Турции, надо срочно сдать тест". Иногда это срабатывает!" Участники обсуждения отмечают: что в государственных, что в частных клиниках ждать результатов теста редко приходится менее двух дней. Поэтому уложиться в сроки, отведенные Роспотребнадзором, — это вопрос везения.