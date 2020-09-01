https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576605299.html

Тихановская высказала свою позицию по Крыму

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:09

2020-09-01T23:09

2020-09-02T03:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

госдума рф

белоруссия

республика крым

севастополь

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики.Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank">LRT</a>.Тихановская повторила свои слова о позиции по полуострову, "принятой в Белоруссии".По мнению Тихановской, жители Белоруссии имеют "разные взгляды" на вопрос Крыма, однако основное, что в настоящее время волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы".Свидетельство русофобской политикиДепутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a> подверг критике высказывание Тихановской о принадлежности Крыма.По словам парламентария, это заявление выдает в ней представителя интересов политических кругов Запада, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет проводить русофобскую политику.Он добавил, что за Тихановской стоят силы, ранее совершившие переворот на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, и поэтому, если белорусская оппозиция победит, то страну ждет разруха.<a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новиков</a> не исключил и гражданской войны на территории страны.Воссоединение Крыма с РоссиейКрым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> проголосовали за вхождение в состав России.Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Аналогичной позиции придерживаются страны Запада.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. По словам президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента голосов.Оппозиция результаты выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов в стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576588940.html

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html

https://ria.ru/20200831/krym-1576539279.html

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html

Артём К Умение нести бред: 321% из 100% 15

Василий Трофимченко Когда человек с целью политического самоутверждения, использует приемы, в которых имеются элементы территориального притязания или национальной исключительности, то это свидетельствует о его невысоком интеллекте, культурном невежестве и мировоззренческой убогости. Такой политик, как государственный деятель, несостоятелен и будущее нации под его руководством – плачевно. 14

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белоруссия

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, в мире