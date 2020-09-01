https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576605299.html
Тихановская высказала свою позицию по Крыму
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:09
2020-09-01T23:09
2020-09-02T03:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
республика крым
севастополь
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики.Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank">LRT</a>.Тихановская повторила свои слова о позиции по полуострову, "принятой в Белоруссии".По мнению Тихановской, жители Белоруссии имеют "разные взгляды" на вопрос Крыма, однако основное, что в настоящее время волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы".Свидетельство русофобской политикиДепутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a> подверг критике высказывание Тихановской о принадлежности Крыма.По словам парламентария, это заявление выдает в ней представителя интересов политических кругов Запада, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет проводить русофобскую политику.Он добавил, что за Тихановской стоят силы, ранее совершившие переворот на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, и поэтому, если белорусская оппозиция победит, то страну ждет разруха.<a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новиков</a> не исключил и гражданской войны на территории страны.Воссоединение Крыма с РоссиейКрым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> проголосовали за вхождение в состав России.Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Аналогичной позиции придерживаются страны Запада.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. По словам президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента голосов.Оппозиция результаты выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов в стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576588940.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html
https://ria.ru/20200831/krym-1576539279.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
Артём К
Умение нести бред: 321% из 100%
15
Василий Трофимченко
Когда человек с целью политического самоутверждения, использует приемы, в которых имеются элементы территориального притязания или национальной исключительности, то это свидетельствует о его невысоком интеллекте, культурном невежестве и мировоззренческой убогости. Такой политик, как государственный деятель, несостоятелен и будущее нации под его руководством – плачевно.
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6
белоруссия
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, в мире
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики.
Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT
.
"Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — заявила она.
Тихановская повторила свои слова о позиции по полуострову, "принятой в Белоруссии".
"Крым де-юре украинский, а де-факто — российский", — пояснила она.
По мнению Тихановской, жители Белоруссии имеют "разные взгляды" на вопрос Крыма, однако основное, что в настоящее время волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы".
Свидетельство русофобской политики
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков
подверг критике высказывание Тихановской о принадлежности Крыма.
По словам парламентария, это заявление выдает в ней представителя интересов политических кругов Запада, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет проводить русофобскую политику.
"Ни о каком "братском" отношении в этом случае между нашими государствами речи не будет. Проиграют и белорусы, ведь она будет блюсти чужие интересы", — заявил Новиков "Вечерней Москве".
Он добавил, что за Тихановской стоят силы, ранее совершившие переворот на Украине
, и поэтому, если белорусская оппозиция победит, то страну ждет разруха.
Новиков
не исключил и гражданской войны на территории страны.
Воссоединение Крыма с Россией
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым
и 95,6% жителей Севастополя
проголосовали за вхождение в состав России.
Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Аналогичной позиции придерживаются страны Запада.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Выборы в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента голосов.
Оппозиция результаты выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву
.
После объявления результатов в стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, в ходе протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.