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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576605299.html
Тихановская высказала свою позицию по Крыму
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:09
2020-09-02T03:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
республика крым
севастополь
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики.Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank">LRT</a>.Тихановская повторила свои слова о позиции по полуострову, "принятой в Белоруссии".По мнению Тихановской, жители Белоруссии имеют "разные взгляды" на вопрос Крыма, однако основное, что в настоящее время волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы".Свидетельство русофобской политикиДепутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a> подверг критике высказывание Тихановской о принадлежности Крыма.По словам парламентария, это заявление выдает в ней представителя интересов политических кругов Запада, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет проводить русофобскую политику.Он добавил, что за Тихановской стоят силы, ранее совершившие переворот на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, и поэтому, если белорусская оппозиция победит, то страну ждет разруха.<a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новиков</a> не исключил и гражданской войны на территории страны.Воссоединение Крыма с РоссиейКрым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> проголосовали за вхождение в состав России.Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Аналогичной позиции придерживаются страны Запада.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. По словам президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента голосов.Оппозиция результаты выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов в стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576588940.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html
https://ria.ru/20200831/krym-1576539279.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
Умение нести бред: 321% из 100%
15
Когда человек с целью политического самоутверждения, использует приемы, в которых имеются элементы территориального притязания или национальной исключительности, то это свидетельствует о его невысоком интеллекте, культурном невежестве и мировоззренческой убогости. Такой политик, как государственный деятель, несостоятелен и будущее нации под его руководством – плачевно.
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белоруссия
республика крым
севастополь
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, в мире

Тихановская высказала свою позицию по Крыму

23:09 01.09.2020 (обновлено: 03:19 02.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики.
Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 16:35Протесты в Белоруссии
Премьер Норвегии намерена встретиться с Тихановской
"Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — заявила она.
Тихановская повторила свои слова о позиции по полуострову, "принятой в Белоруссии".
"Крым де-юре украинский, а де-факто — российский", — пояснила она.
По мнению Тихановской, жители Белоруссии имеют "разные взгляды" на вопрос Крыма, однако основное, что в настоящее время волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы".
Экс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 15:27Протесты в Белоруссии
Штаб Бабарико поддержал программу Тихановской

Свидетельство русофобской политики

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков подверг критике высказывание Тихановской о принадлежности Крыма.
По словам парламентария, это заявление выдает в ней представителя интересов политических кругов Запада, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет проводить русофобскую политику.

"Ни о каком "братском" отношении в этом случае между нашими государствами речи не будет. Проиграют и белорусы, ведь она будет блюсти чужие интересы", — заявил Новиков "Вечерней Москве".

Он добавил, что за Тихановской стоят силы, ранее совершившие переворот на Украине, и поэтому, если белорусская оппозиция победит, то страну ждет разруха.
Новиков не исключил и гражданской войны на территории страны.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:46
Крымские немцы призвали Германию поменять отношение к статусу полуострова

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.
Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Аналогичной позиции придерживаются страны Запада.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Выборы в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента голосов.
Оппозиция результаты выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 14:12Протесты в Белоруссии
Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии
После объявления результатов в стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, в ходе протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссияРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Умение нести бред: 321% из 100%
2 сентября, 02:20
АКАртём К
1320000
Когда человек с целью политического самоутверждения, использует приемы, в которых имеются элементы территориального притязания или национальной исключительности, то это свидетельствует о его невысоком интеллекте, культурном невежестве и мировоззренческой убогости. Такой политик, как государственный деятель, несостоятелен и будущее нации под его руководством – плачевно.
2 сентября, 02:42
Василий Трофимченко
1220000
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