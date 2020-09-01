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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576602720.html
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в комментарии "Вечерней Москве" раскритиковал высказывание лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о принадлежности... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:12
2020-09-01T21:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
республика крым
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a> в комментарии "Вечерней Москве" раскритиковал высказывание лидера белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> о принадлежности Крыма.Ранее экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заявила, что возвращение полуострова в состав России якобы противоречит нормам международного права. При этом она признала, что де-факто Крым является российской территорией.По мнению Новикова, подобное заявление выдает в Тихановской представителя интересов западных политических кругов, поэтому в случае захвата власти она будет проводить русофобскую политику."Ни о каком "братском" отношении в этом случае между нашими государствами речи не будет. Проиграют и белорусы, ведь она будет блюсти чужие интересы", — заявил парламентарий.Новиков добавил, что за Тихановской стоят силы, которые совершили революцию на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, и поэтому в случае победы оппозиции Белоруссию ждет разруха. Он также не исключил гражданской войны на территории страны.Протесты в БелоруссииВ Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
А лукашенко признал российскую принадлежность Крыма??!!! Так что не нужно ляля!
39
На фото литовского фотографа она уставшая и то ли раздевается, то ли одевается с оглядкой на кого-то..
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россия
белоруссия
республика крым
РИА Новости
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, в мире

В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме

21:12 01.09.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в комментарии "Вечерней Москве" раскритиковал высказывание лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о принадлежности Крыма.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что возвращение полуострова в состав России якобы противоречит нормам международного права. При этом она признала, что де-факто Крым является российской территорией.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
По мнению Новикова, подобное заявление выдает в Тихановской представителя интересов западных политических кругов, поэтому в случае захвата власти она будет проводить русофобскую политику.
"Ни о каком "братском" отношении в этом случае между нашими государствами речи не будет. Проиграют и белорусы, ведь она будет блюсти чужие интересы", — заявил парламентарий.
Новиков добавил, что за Тихановской стоят силы, которые совершили революцию на Украине, и поэтому в случае победы оппозиции Белоруссию ждет разруха. Он также не исключил гражданской войны на территории страны.

Протесты в Белоруссии

В Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
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Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в Литву.
Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Обсудить 19
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссияРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
А лукашенко признал российскую принадлежность Крыма??!!! Так что не нужно ляля!
1 сентября, 21:49
Covid короновирусович
8101227
На фото литовского фотографа она уставшая и то ли раздевается, то ли одевается с оглядкой на кого-то..
1 сентября, 21:15
АЯАндрей Ясневич
3250103
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