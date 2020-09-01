https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576596600.html

Тихановская призвала отпустить задержанных членов совета оппозиции

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская вновь призвала прекратить давление на Координационный совет оппозиции республики, требует... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:24

2020-09-01T18:24

2020-09-01T18:31

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> вновь призвала прекратить давление на Координационный совет оппозиции республики, требует освободить задержанных членов президиума, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе штаба политика."Освободите Лилию Власову и прекратите давление на Координационный совет. Освободите задержанных ранее Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского", - говорится в пресс-релизе.В связи с задержанием члена президиума Координационного совета Власовой там отмечается, что она является известным в стране юристом, специалистом по урегулированию конфликтов до суда. "Ее участие может быть очень полезным, когда представители власти решатся обсудить выход из политического кризиса путем переговоров", - подчеркивается в пресс-релизе.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье о призывах к захвату власти. Членов президиума КС, а также пресс-секретаря совета ранее вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. При этом Ковалькова и Дылевский отбывают административный арест за несанкционированную акцию возле МТЗ. В понедельник в пресс-службе КС сообщили о задержании Власовой. В ее доме прошел обыск, задержание производили сотрудники департамента финансовых расследований комитета госконтроля. В Комитете эту информацию не прокомментировали.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576592388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, в мире