https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576592388.html

Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила в интервью литовскому порталу LRT мнение, что воссоединение Крыма с Россией якобы... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:13

2020-09-01T17:13

2020-09-01T22:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

белоруссия

республика крым

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выразила в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank" rel="nofollow noopener">LRT</a> мнение, что воссоединение Крыма с Россией якобы противоречит международным нормам."Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — заявила политик.При этом Тихановская повторила свои слова о "принятой в Белоруссии" позиции по полуострову."Крым de jure украинский, а de facto — российский", — сказала она.Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.Российские власти неоднократно отмечали, что Крым стал российским в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В Москве подчеркивали, что все попытки по изменению статуса полуострова обречены на провал. Кроме того, президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200830/krym-1576482200.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Василий П. ну наконец-то!!! Я уже разочароваться хотел в кукловодах ))) 375

АНДРЕЙ КОННИН Расчехлилась по полной. А чего иного можно было ожидать от персоны, полностью зависимой от "печенек" западных спонсоров. 109

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россия

белоруссия

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, белоруссия, республика крым, в мире