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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576592388.html
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила в интервью литовскому порталу LRT мнение, что воссоединение Крыма с Россией якобы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:13
2020-09-01T22:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
белоруссия
республика крым
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выразила в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank" rel="nofollow noopener">LRT</a> мнение, что воссоединение Крыма с Россией якобы противоречит международным нормам."Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — заявила политик.При этом Тихановская повторила свои слова о "принятой в Белоруссии" позиции по полуострову."Крым de jure украинский, а de facto — российский", — сказала она.Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.Российские власти неоднократно отмечали, что Крым стал российским в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В Москве подчеркивали, что все попытки по изменению статуса полуострова обречены на провал. Кроме того, президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200830/krym-1576482200.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
ну наконец-то!!! Я уже разочароваться хотел в кукловодах )))
375
Расчехлилась по полной. А чего иного можно было ожидать от персоны, полностью зависимой от "печенек" западных спонсоров.
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россия
белоруссия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, россия, белоруссия, республика крым, в мире

Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

17:13 01.09.2020 (обновлено: 22:06 01.09.2020)
58223
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта
Вид на район Профессорский уголок города Алушта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила в интервью литовскому порталу LRT мнение, что воссоединение Крыма с Россией якобы противоречит международным нормам.
"Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — заявила политик.
Крым - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 06:57
В Крыму заявили, что статус полуострова не является предметом обсуждений
При этом Тихановская повторила свои слова о "принятой в Белоруссии" позиции по полуострову.
"Крым de jure украинский, а de facto — российский", — сказала она.
Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.
Российские власти неоднократно отмечали, что Крым стал российским в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В Москве подчеркивали, что все попытки по изменению статуса полуострова обречены на провал. Кроме того, президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
861039688825
Обсудить 158
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияБелоруссияРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
ну наконец-то!!! Я уже разочароваться хотел в кукловодах )))
1 сентября, 17:16
Василий П.
2815251022
Расчехлилась по полной. А чего иного можно было ожидать от персоны, полностью зависимой от "печенек" западных спонсоров.
1 сентября, 17:18
АНДРЕЙ КОННИН
9921106
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