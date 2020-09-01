Премьер Норвегии намерена встретиться с Тихановской
16:35 01.09.2020 (обновлено: 16:57 01.09.2020)
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Светлана Тихановская. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила телерадиокомпания TV2 со ссылкой на главу кабмина.
"Офис премьер-министра подтвердил TV2, что готовится встреча Эрны Сульберг и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской", - сообщила телекомпания.
Сульберг, слова которой приводит TV2, заявила, что "количество людей, которые день за днем выходят на улицы Минска и других белорусских городов, свидетельствует о том, насколько сильно стремление населения к переменам и демократическому развитию общества".
"Я хочу встретиться с Тихановской и получить представление о ее точке зрения на то, как мы и международное сообщество могли бы содействовать в этой ситуации", - отметила Сульберг.
Телекомпания также получила подтверждение и самой Тихановской о предстоящей встрече с главой норвежского правительства. "Да, я намерена встретиться с премьер-министром Норвегии, если все пойдет по плану. Поскольку обе мы – женщины, у нас есть множество тем для разговоров", - приводит телекомпания слова Тихановской. Она также добавила, что намерена просить Сульберг о поддержке белорусского народа и заявила, что примет любую помощь, которую будет готово оказать королевство.
Ранее, 31 августа, пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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