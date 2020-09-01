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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576588940.html
Премьер Норвегии намерена встретиться с Тихановской
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила телерадиокомпания TV2 со... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:35
2020-09-01T16:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
александр лукашенко
нато
минск
белоруссия
норвегия
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> Эрна Сульберг намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>, сообщила телерадиокомпания <a href="https://www.tv2.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TV2</a> со ссылкой на главу кабмина."Офис премьер-министра подтвердил TV2, что готовится встреча Эрны Сульберг и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской", - сообщила телекомпания.Сульберг, слова которой приводит TV2, заявила, что "количество людей, которые день за днем выходят на улицы <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и других белорусских городов, свидетельствует о том, насколько сильно стремление населения к переменам и демократическому развитию общества"."Я хочу встретиться с Тихановской и получить представление о ее точке зрения на то, как мы и международное сообщество могли бы содействовать в этой ситуации", - отметила Сульберг.Телекомпания также получила подтверждение и самой Тихановской о предстоящей встрече с главой норвежского правительства. "Да, я намерена встретиться с премьер-министром Норвегии, если все пойдет по плану. Поскольку обе мы – женщины, у нас есть множество тем для разговоров", - приводит телекомпания слова Тихановской. Она также добавила, что намерена просить Сульберг о поддержке белорусского народа и заявила, что примет любую помощь, которую будет готово оказать королевство.Ранее, 31 августа, пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> Карлом Ламерсом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html
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светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, нато, минск, белоруссия, норвегия, в мире

Премьер Норвегии намерена встретиться с Тихановской

16:35 01.09.2020 (обновлено: 16:57 01.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Тихановская. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила телерадиокомпания TV2 со ссылкой на главу кабмина.
"Офис премьер-министра подтвердил TV2, что готовится встреча Эрны Сульберг и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской", - сообщила телекомпания.
Сульберг, слова которой приводит TV2, заявила, что "количество людей, которые день за днем выходят на улицы Минска и других белорусских городов, свидетельствует о том, насколько сильно стремление населения к переменам и демократическому развитию общества".
"Я хочу встретиться с Тихановской и получить представление о ее точке зрения на то, как мы и международное сообщество могли бы содействовать в этой ситуации", - отметила Сульберг.
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Телекомпания также получила подтверждение и самой Тихановской о предстоящей встрече с главой норвежского правительства. "Да, я намерена встретиться с премьер-министром Норвегии, если все пойдет по плану. Поскольку обе мы – женщины, у нас есть множество тем для разговоров", - приводит телекомпания слова Тихановской. Она также добавила, что намерена просить Сульберг о поддержке белорусского народа и заявила, что примет любую помощь, которую будет готово оказать королевство.
Ранее, 31 августа, пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентАлександр ЛукашенкоНАТОМинскБелоруссияНорвегияВ мире
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