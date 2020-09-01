https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576588940.html

Премьер Норвегии намерена встретиться с Тихановской

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила телерадиокомпания TV2 со... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:35

2020-09-01T16:35

2020-09-01T16:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

европарламент

александр лукашенко

нато

минск

белоруссия

норвегия

в мире

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<strong>МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> Эрна Сульберг намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>, сообщила телерадиокомпания <a href="https://www.tv2.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TV2</a> со ссылкой на главу кабмина."Офис премьер-министра подтвердил TV2, что готовится встреча Эрны Сульберг и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской", - сообщила телекомпания.Сульберг, слова которой приводит TV2, заявила, что "количество людей, которые день за днем выходят на улицы <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и других белорусских городов, свидетельствует о том, насколько сильно стремление населения к переменам и демократическому развитию общества"."Я хочу встретиться с Тихановской и получить представление о ее точке зрения на то, как мы и международное сообщество могли бы содействовать в этой ситуации", - отметила Сульберг.Телекомпания также получила подтверждение и самой Тихановской о предстоящей встрече с главой норвежского правительства. "Да, я намерена встретиться с премьер-министром Норвегии, если все пойдет по плану. Поскольку обе мы – женщины, у нас есть множество тем для разговоров", - приводит телекомпания слова Тихановской. Она также добавила, что намерена просить Сульберг о поддержке белорусского народа и заявила, что примет любую помощь, которую будет готово оказать королевство.Ранее, 31 августа, пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> Карлом Ламерсом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html

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минск

белоруссия

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, нато, минск, белоруссия, норвегия, в мире