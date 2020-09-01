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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200901/stroitelstvo-1576583071.html
В строительство подмосковных объектов вернули более 450 млн рублей
Более 450 миллионов рублей по 25 уголовным делам связанных с нецелевым использованием средств возвращены в строительство объектов Московской области с начала... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:18
2020-09-01T16:56
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Более 450 миллионов рублей по 25 уголовным делам связанных с нецелевым использованием средств возвращены в строительство объектов Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">Главгосстройнадзора Подмосковья</a>.Он добавил, что по состоянию на 1 сентября сотрудники ведомства провели 25 проверок, а ограниченное количество связано с мораторием, наложенным на проверки бизнеса, в связи распространением коронавирусной инфекции."Профильные специалисты продолжают мониторинг состояния застройщиков региона. По результатам проверок - шесть материалов были направлены в Прокуратуру Московской области для инициирования проверки", - добавил Гарибян.
https://realty.ria.ru/20200901/dolschiki-1576568279.html
московская область (подмосковье)
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главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)

В строительство подмосковных объектов вернули более 450 млн рублей

15:18 01.09.2020 (обновлено: 16:56 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 450 миллионов рублей по 25 уголовным делам связанных с нецелевым использованием средств возвращены в строительство объектов Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.
"В 2019 году по материалам, направленным Главгосстройнадзором в правоохранительные органы, возбудили 25 уголовных дел в связи с нарушениями законодательства в сфере долевого строительства. Благодаря этому, в 2020 в стройку вернулось порядка 453 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
Он добавил, что по состоянию на 1 сентября сотрудники ведомства провели 25 проверок, а ограниченное количество связано с мораторием, наложенным на проверки бизнеса, в связи распространением коронавирусной инфекции.
"Профильные специалисты продолжают мониторинг состояния застройщиков региона. По результатам проверок - шесть материалов были направлены в Прокуратуру Московской области для инициирования проверки", - добавил Гарибян.
Семья осматривает квартиру нового дома - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:12Новости Подмосковья
В Подмосковье ключи получили почти 10 тысяч обманутых дольщиков
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
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