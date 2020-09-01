https://ria.ru/20200901/stroitelstvo-1576583071.html

В строительство подмосковных объектов вернули более 450 млн рублей

Более 450 миллионов рублей по 25 уголовным делам связанных с нецелевым использованием средств возвращены в строительство объектов Московской области с начала... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:18

2020-09-01T15:18

2020-09-01T16:56

новости подмосковья

главгосстройнадзор

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Более 450 миллионов рублей по 25 уголовным делам связанных с нецелевым использованием средств возвращены в строительство объектов Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">Главгосстройнадзора Подмосковья</a>.Он добавил, что по состоянию на 1 сентября сотрудники ведомства провели 25 проверок, а ограниченное количество связано с мораторием, наложенным на проверки бизнеса, в связи распространением коронавирусной инфекции."Профильные специалисты продолжают мониторинг состояния застройщиков региона. По результатам проверок - шесть материалов были направлены в Прокуратуру Московской области для инициирования проверки", - добавил Гарибян.

https://realty.ria.ru/20200901/dolschiki-1576568279.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)