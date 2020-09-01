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Новикомбанк подписал соглашения более чем на 150 млрд руб на Армии-2020
Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2020" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:54
2020-09-01T14:54
холдинг швабе
новикомбанк
сергей шойгу
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. </strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный Банк госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, подписал на форуме "Армия-2020" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на общую сумму более 150 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает результат форума прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", ПАО "Компания "Сухой", холдингом "<a href="http://ria.ru/organization_SHvabe/" target="_blank" data-auto="true">Швабе</a>", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с договоренностями Новикомбанк примет участие в финансировании проектов диверсификации, реализации комплексных инфраструктурных программ, а также поддержит инициативы по достижению целей национальных проектов.Кроме того, заключены ряд соглашений в целях реализации проекта "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех", направленного на предоставление розничных услуг сотрудникам предприятий-партнеров банка.Стенд Новикомбанка на форуме посетил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, ознакомившийся с интерактивной презентацией участия банка в реализации нацпроектов.В ходе пленарного заседания конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" на форуме председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева выступила с предложением создать механизм гарантированного платежеспособного спроса на продукцию гражданского назначения, которое было поддержано всеми участниками заседания. Эта инициатива также была обсуждена на более чем 30 мероприятиях научно-деловой программы форума. По итогам всестороннего обсуждения эксперты банка готовы приступить к проработке конкретных этапов и мер для реализации предложенного механизма, отметили в пресс-службе."Программа Форума "Армия-2020" стала для Новикомбанка очень насыщенной и продуктивной. Мы подписали соглашения и контракты на сумму более 150 миллиардов рублей. Это рекордный для банка показатель участия в форумах. Мы заключили соглашения, которые окажут влияние не только на деятельность отдельных предприятий, но будут способствовать развитию целых отраслей промышленности и экономики страны в целом", — приводится в сообщении комментарий Георгиевой.
https://ria.ru/20200826/novikombank-1576355843.html
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холдинг швабе, новикомбанк, сергей шойгу, новости компаний - экономика

Новикомбанк подписал соглашения более чем на 150 млрд руб на Армии-2020

14:54 01.09.2020
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© Фото : пресс-служба НовикомбанкаПредседатель правления Новикомбанка Елена Георгиева продемонстрировала посетившему стенд банка министруобороны РФ Сергею Шойгу интерактивную презентацию участия банка в нацпроектах
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева продемонстрировала посетившему стенд банка министруобороны РФ Сергею Шойгу интерактивную презентацию участия банка в нацпроектах - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2020" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на общую сумму более 150 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает результат форума прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", ПАО "Компания "Сухой", холдингом "Швабе", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с договоренностями Новикомбанк примет участие в финансировании проектов диверсификации, реализации комплексных инфраструктурных программ, а также поддержит инициативы по достижению целей национальных проектов.
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаВ присутствии генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве
В присутствии генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
В присутствии генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве
Кроме того, заключены ряд соглашений в целях реализации проекта "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех", направленного на предоставление розничных услуг сотрудникам предприятий-партнеров банка.
Стенд Новикомбанка на форуме посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ознакомившийся с интерактивной презентацией участия банка в реализации нацпроектов.
Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 21:24
Новикомбанк подписал соглашение о сотрудничестве с "Нацпромлизингом"
В ходе пленарного заседания конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" на форуме председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева выступила с предложением создать механизм гарантированного платежеспособного спроса на продукцию гражданского назначения, которое было поддержано всеми участниками заседания. Эта инициатива также была обсуждена на более чем 30 мероприятиях научно-деловой программы форума. По итогам всестороннего обсуждения эксперты банка готовы приступить к проработке конкретных этапов и мер для реализации предложенного механизма, отметили в пресс-службе.
"Программа Форума "Армия-2020" стала для Новикомбанка очень насыщенной и продуктивной. Мы подписали соглашения и контракты на сумму более 150 миллиардов рублей. Это рекордный для банка показатель участия в форумах. Мы заключили соглашения, которые окажут влияние не только на деятельность отдельных предприятий, но будут способствовать развитию целых отраслей промышленности и экономики страны в целом", — приводится в сообщении комментарий Георгиевой.
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Холдинг ШвабеНовикомбанкСергей ШойгуНовости компаний - Экономика
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