Новикомбанк подписал соглашения более чем на 150 млрд руб на Армии-2020
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаПредседатель правления Новикомбанка Елена Георгиева продемонстрировала посетившему стенд банка министруобороны РФ Сергею Шойгу интерактивную презентацию участия банка в нацпроектах
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, подписал на форуме "Армия-2020" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на общую сумму более 150 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает результат форума прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", ПАО "Компания "Сухой", холдингом "Швабе", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с договоренностями Новикомбанк примет участие в финансировании проектов диверсификации, реализации комплексных инфраструктурных программ, а также поддержит инициативы по достижению целей национальных проектов.
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаВ присутствии генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
В присутствии генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве
Кроме того, заключены ряд соглашений в целях реализации проекта "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех", направленного на предоставление розничных услуг сотрудникам предприятий-партнеров банка.
Стенд Новикомбанка на форуме посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ознакомившийся с интерактивной презентацией участия банка в реализации нацпроектов.
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В ходе пленарного заседания конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" на форуме председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева выступила с предложением создать механизм гарантированного платежеспособного спроса на продукцию гражданского назначения, которое было поддержано всеми участниками заседания. Эта инициатива также была обсуждена на более чем 30 мероприятиях научно-деловой программы форума. По итогам всестороннего обсуждения эксперты банка готовы приступить к проработке конкретных этапов и мер для реализации предложенного механизма, отметили в пресс-службе.
"Программа Форума "Армия-2020" стала для Новикомбанка очень насыщенной и продуктивной. Мы подписали соглашения и контракты на сумму более 150 миллиардов рублей. Это рекордный для банка показатель участия в форумах. Мы заключили соглашения, которые окажут влияние не только на деятельность отдельных предприятий, но будут способствовать развитию целых отраслей промышленности и экономики страны в целом", — приводится в сообщении комментарий Георгиевой.