https://ria.ru/20200901/sobyanin-1576563072.html

Собянин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил корпус "Школа старшеклассников" школы 2097 в Южном Тушино и поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:02

2020-09-01T11:02

2020-09-01T11:02

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей собянин

москва

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_0:231:3229:2047_1400x0_80_0_0_1d135aed2bac324e455ef97ed399f8db.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во вторник посетил корпус "Школа старшеклассников" школы 2097 в Южном Тушино и поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний."Сегодня удивительный день - 1 сентября, День знаний. Мы привыкли каждый год приходить в школы, но сегодня вдвойне такой волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, педагогов", - сказал Собянин, общаясь с учениками и учителями школы.По его словам, многие испытывали тревогу, как будет организован учебный процесс в школах, какие риски остаются в связи с коронавирусом."К сожалению, у нас пока ещё эпидемия не закончилась. Но, тем не менее, все школы, дошкольные учреждения сегодня приступили к работе, и я надеюсь, что все будет нормально. В этот день хотел пожелать здоровья, новых знаний, успехов всем учащимся и педагогам. Поздравляю всех с праздником!" - поздравил Собянин.Он также отметил, что не все ученики пошли 1 сентября в школы, в том числе по состоянию здоровья, и по заявкам родителей они продолжают обучение в дистанционном формате.Московская школа 2097 в Южном Тушино является крупным образовательным комплексом, состоящим из 18 зданий, в школе обучаются свыше 5000 детей.В школе реализуются такие проекты, как "Инженерный класс", "Медицинский класс", "Кадетский класс", "IT-класс", "Математическая вертикаль", "Московская электронная школа", "Субботы московского школьника", "Профессиональное обучение без границ", "Юные мастера", "Эффективная начальная школа", "Школьная лига Роснано" и другие. С 2018 года школа 2097 является площадкой реализации пилотного проекта "Школа старшеклассников". В рамках проекта один из корпусов школы на Туристской улице был отдан в распоряжение учащихся старшей школы с 8 по 11 класс. В результате комплексного ремонта в корпусе было создано образовательное пространство, максимально приближенное к вузовскому - с лекционными аудиториями, лабораториями и помещениями для групповой и индивидуальной работы.Школа старшеклассников была оснащена лабораторными комплексами по направлениям "Медицинский класс", "Инженерный класс" и "Академический (биохимический) класс". Организованы IT-полигон и Робо-Класс с новейшим цифровым и мультимедийным оборудованием.В 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах Москвы будут обучаться 1 миллион 560 тысяч детей - практически столько же, сколько и в прошлом году.В дошкольные группы пошли 440 тысяч малышей, и местами в таких группах обеспечены все нуждающиеся московские дети, начиная с 2 лет 4 месяцев.За школьные парты сядут 1,06 миллиона детей, в том числе 113 тысяч первоклассников. Из них более 60% зачислены в школы переводом из дошкольных групп.1 сентября впервые открыли свои двери 18 новых зданий детских садов и школ, где смогут обучаться 2,5 тысячи дошколят и 5 тысяч школьников.Московские колледжи приняли свыше 90 тысяч студентов. За счёт бюджета города Москвы питанием обеспечены все дошкольники групп полного дня (пятиразовое питание); учащиеся интернатов (пятиразовое питание); учащиеся 1-4 классов (завтрак); учащиеся из многодетных и социально незащищённых семей (завтрак, обед); студенты колледжей (обед).100% зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также системами автоматических противопожарных сигнализаций.В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции в городских учебных заведениях были приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников и учащихся (минимизация перемещений по школе, разделение потоков учащихся, термометрия, дезинфекция и другие).До начала нового учебного года все работники системы образования прошли исследования на Covid-19. ИФА-тест сдали более 180 тысяч человек, 5,5 тысяч (3%) тест дал положительный результат, все они будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах до полного выздоровления. У 24,1 тысяч человек (13,3%) были выявлены антитела к коронавирусу. В дальнейшем каждые 15 дней среди сотрудников учебных заведений будут проводиться ПЦР-исследования.

https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html

https://ria.ru/20200826/pogoda-1576334861.html

https://ria.ru/20200901/shkolniki-1576559218.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей собянин, москва, образование - общество, общество