https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T06:40

2020-09-01T06:40

2020-09-01T11:40

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус covid-19

дэвид набарро

воз

швеция

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Стратегия <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств. Такое мнение в интервью радиостанции <a href="https://www.magic.co.nz/home/news/2020/08/nz-should-move-to-similar-approach-to-covid-as-sweden--who-speci.html" target="_blank">Magic</a> выразил спецпосланник <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">Всемирной организации здравоохранения</a> (ВОЗ) доктор <a href="http://ria.ru/person__23/" target="_blank" data-auto="true">Дэвид Набарро</a>.Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.Власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Школы, детские сады и рестораны оставались открытыми, но все массовые мероприятия - отменены. Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.Ранее президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал россиян помнить о том, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности."Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - отметил глава государства. По его словам, чем дисциплинированнее будут россияне, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200804/1575332153.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576058385.html

Дядька Митька Если в Швеции будут фикалии кушать , то и всему миру тоже надо это делать ?! 54

oakwoodash Количество заражений на 1 млн. населения на 1500 (20%) больше чем в РФ. Это достижение? Финляндия - заражений - 8100 (1500 на 1 млн), в Норвегии - 10800 (2000 на 1 млн), в Швеции - 87000 (8400 на 1 млн). Финам точно надо брать пример со шведов? 53

12

швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус covid-19, дэвид набарро, воз, швеция, в мире