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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T06:40
2020-09-01T11:40
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
дэвид набарро
воз
швеция
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Стратегия <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств. Такое мнение в интервью радиостанции <a href="https://www.magic.co.nz/home/news/2020/08/nz-should-move-to-similar-approach-to-covid-as-sweden--who-speci.html" target="_blank">Magic</a> выразил спецпосланник <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">Всемирной организации здравоохранения</a> (ВОЗ) доктор <a href="http://ria.ru/person__23/" target="_blank" data-auto="true">Дэвид Набарро</a>.Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.Власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Школы, детские сады и рестораны оставались открытыми, но все массовые мероприятия - отменены. Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.Ранее президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал россиян помнить о том, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности."Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - отметил глава государства. По его словам, чем дисциплинированнее будут россияне, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200804/1575332153.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576058385.html
Если в Швеции будут фикалии кушать , то и всему миру тоже надо это делать ?!
54
Количество заражений на 1 млн. населения на 1500 (20%) больше чем в РФ. Это достижение? Финляндия - заражений - 8100 (1500 на 1 млн), в Норвегии - 10800 (2000 на 1 млн), в Швеции - 87000 (8400 на 1 млн). Финам точно надо брать пример со шведов?
53
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швеция
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Новости
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, дэвид набарро, воз, швеция, в мире

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

06:40 01.09.2020 (обновлено: 11:40 01.09.2020)
77934
© AFP 2020 / Stina StjernkvistЖенщина в защитной маске на автобусной остановке с плакатом, призывающим держать социальную дистанцию, Стокгольм, Швеция
Женщина в защитной маске на автобусной остановке с плакатом, призывающим держать социальную дистанцию, Стокгольм, Швеция - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AFP 2020 / Stina Stjernkvist
Женщина в защитной маске на автобусной остановке с плакатом, призывающим держать социальную дистанцию, Стокгольм, Швеция. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств. Такое мнение в интервью радиостанции Magic выразил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.
Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.
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4 августа, 05:47Распространение нового коронавируса
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Школы, детские сады и рестораны оставались открытыми, но все массовые мероприятия - отменены. Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
Ранее президент Владимир Путин призвал россиян помнить о том, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности.
"Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - отметил глава государства. По его словам, чем дисциплинированнее будут россияне, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожие на одной из улиц в Старом городе Стокгольма - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 17:52
COVID с последствиями. Швеция показала наивысшую смертность за 150 лет
625377778
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19Дэвид НабарроВОЗШвецияВ мире
Популярные комментарии
Если в Швеции будут фикалии кушать , то и всему миру тоже надо это делать ?!
1 сентября, 07:26
Дядька Митька
34500015
Количество заражений на 1 млн. населения на 1500 (20%) больше чем в РФ. Это достижение? Финляндия - заражений - 8100 (1500 на 1 млн), в Норвегии - 10800 (2000 на 1 млн), в Швеции - 87000 (8400 на 1 млн). Финам точно надо брать пример со шведов?
1 сентября, 07:53
ooakwoodash
4502006
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