https://ria.ru/20200901/shoygu-1576554073.html

Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил преподавателей и воспитанников учебных заведений МО с Днем знаний и отметил, что образовательные организации с... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:07

2020-09-01T00:07

2020-09-01T00:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

день знаний

сергей шойгу

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_0f153ab62ca97934ef265f4a6f7672e8.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поздравил преподавателей и воспитанников учебных заведений МО с <a href="https://ria.ru/event_Den_znanijj_1_sentjabrja/" target="_blank">Днем знаний</a> и отметил, что образовательные организации с честью выдержали проверку в условиях борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщает МО РФ.По словам министра обороны, в учебных заведениях МО в короткий срок перестроили основные виды деятельности образовательных организаций. Этому способствовала ранее проведенная работа по формированию электронной информационной образовательной среды.Также министр выразил особую благодарность профессорско-преподавательскому составу, который создал необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, день знаний, сергей шойгу, безопасность, общество