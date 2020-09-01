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Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил преподавателей и воспитанников учебных заведений МО с Днем знаний и отметил, что образовательные организации с... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:07
2020-09-01T00:07
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
день знаний
сергей шойгу
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поздравил преподавателей и воспитанников учебных заведений МО с <a href="https://ria.ru/event_Den_znanijj_1_sentjabrja/" target="_blank">Днем знаний</a> и отметил, что образовательные организации с честью выдержали проверку в условиях борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщает МО РФ.По словам министра обороны, в учебных заведениях МО в короткий срок перестроили основные виды деятельности образовательных организаций. Этому способствовала ранее проведенная работа по формированию электронной информационной образовательной среды.Также министр выразил особую благодарность профессорско-преподавательскому составу, который создал необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, день знаний, сергей шойгу, безопасность, общество

Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний

00:07 01.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил преподавателей и воспитанников учебных заведений МО с Днем знаний и отметил, что образовательные организации с честью выдержали проверку в условиях борьбы с COVID-19, сообщает МО РФ.
"Уважаемые руководители, преподаватели, сотрудники, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники и воспитанницы довузовских образовательных учреждений! Дорогие ветераны... поздравляю вас с Днем знаний ... Прошедший учебный год стал серьезным испытанием на прочность для всей системы образования страны. Учебные заведения министерства обороны с честью выдержали проверку в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Шойгу.
По словам министра обороны, в учебных заведениях МО в короткий срок перестроили основные виды деятельности образовательных организаций. Этому способствовала ранее проведенная работа по формированию электронной информационной образовательной среды.
Также министр выразил особую благодарность профессорско-преподавательскому составу, который создал необходимые условия для организации эффективного учебного процесса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В университете - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 16:39Распространение нового коронавируса
День знаний в российских вузах состоится в традиционной форме
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДень знанийСергей ШойгуБезопасностьОбщество
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