https://ria.ru/20200901/shkolniki-1576559218.html

Медведев поздравил школьников с Днем знаний

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил школьников с началом учебного года и... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:34

2020-09-01T09:34

2020-09-01T09:34

день знаний

дмитрий медведев

единая россия

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> поздравил школьников с началом учебного года и поблагодарил педагогов, которые помогают ученикам добиваться успехов, видеопоздравление опубликовано в соцсети <a href="https://ru-ru.facebook.com/Dmitry.Medvedev" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>."Самые теплые слова благодарности - педагогам. За то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость", - сказал Медведев.Он пожелал всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и хорошего настроения."Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день знаний, дмитрий медведев, единая россия, образование - общество, общество