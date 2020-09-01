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Медведев поздравил школьников с Днем знаний
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил школьников с началом учебного года и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:34
2020-09-01T09:34
день знаний
дмитрий медведев
единая россия
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> поздравил школьников с началом учебного года и поблагодарил педагогов, которые помогают ученикам добиваться успехов, видеопоздравление опубликовано в соцсети <a href="https://ru-ru.facebook.com/Dmitry.Medvedev" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>."Самые теплые слова благодарности - педагогам. За то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость", - сказал Медведев.Он пожелал всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и хорошего настроения."Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html
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день знаний, дмитрий медведев, единая россия, образование - общество, общество

Медведев поздравил школьников с Днем знаний

09:34 01.09.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил школьников с началом учебного года и поблагодарил педагогов, которые помогают ученикам добиваться успехов, видеопоздравление опубликовано в соцсети Facebook.
"Самые теплые слова благодарности - педагогам. За то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость", - сказал Медведев.
Он пожелал всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и хорошего настроения.
"Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас", - заключил Медведев.
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
03:37
День знаний в России
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День знанийДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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