https://ria.ru/20200901/shkolniki-1576559218.html
Медведев поздравил школьников с Днем знаний
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил школьников с началом учебного года и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:34
2020-09-01T09:34
2020-09-01T09:34
день знаний
дмитрий медведев
единая россия
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> поздравил школьников с началом учебного года и поблагодарил педагогов, которые помогают ученикам добиваться успехов, видеопоздравление опубликовано в соцсети <a href="https://ru-ru.facebook.com/Dmitry.Medvedev" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>."Самые теплые слова благодарности - педагогам. За то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость", - сказал Медведев.Он пожелал всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и хорошего настроения."Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день знаний, дмитрий медведев, единая россия, образование - общество, общество