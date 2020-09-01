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https://ria.ru/20200901/sardarov-1576590411.html
Автор "Дневника Хача" уехал из России и сравнил себя с бомжом
Автор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров переехал в США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Че каво". РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:49
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Автор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров переехал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу <a href="https://www.youtube.com/channel/UCegbn_C_Eb-iKxN065xVlHg" target="_blank">"Че каво"</a>.Теперь он живет в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>, где, по его словам, арендует квартиру за 5500 долларов (больше 400 тысяч рублей — Прим. ред.). При этом Сардаров уточнил, что траты в США серьезные.Сардаров отметил, что переехал в США, потому что понял, что "становится опустошенным" и "теряет смысл жизни". "Каждый раз, когда сюда (в США — Прим. ред.) приезжал, у меня появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками, появлялся смысл жизни, новый level, азарт…", — рассказал блогер.
https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html
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лос-анджелес, сша

Автор "Дневника Хача" уехал из России и сравнил себя с бомжом

16:49 01.09.2020 (обновлено: 16:52 01.09.2020)
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© Фото : аккаунт Амирана Сардарова в InstagramАвтор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров
Автор блога Дневник Хача Амиран Сардаров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : аккаунт Амирана Сардарова в Instagram
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Автор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров переехал в США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Че каво".
Теперь он живет в Лос-Анджелесе, где, по его словам, арендует квартиру за 5500 долларов (больше 400 тысяч рублей — Прим. ред.). При этом Сардаров уточнил, что траты в США серьезные.

"Сколько бы ты ни зарабатывал в России, здесь (в США — Прим. ред.) ты бомжара несчастная. Это надо сразу принять и как-то смириться", — считает он.

Сардаров отметил, что переехал в США, потому что понял, что "становится опустошенным" и "теряет смысл жизни".
"Каждый раз, когда сюда (в США — Прим. ред.) приезжал, у меня появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками, появлялся смысл жизни, новый level, азарт…", — рассказал блогер.
Instagram-блогер Ида Галич - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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