https://ria.ru/20200901/sardarov-1576590411.html

Автор "Дневника Хача" уехал из России и сравнил себя с бомжом

Автор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров переехал в США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Че каво". РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:49

2020-09-01T16:49

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Автор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров переехал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу <a href="https://www.youtube.com/channel/UCegbn_C_Eb-iKxN065xVlHg" target="_blank">"Че каво"</a>.Теперь он живет в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>, где, по его словам, арендует квартиру за 5500 долларов (больше 400 тысяч рублей — Прим. ред.). При этом Сардаров уточнил, что траты в США серьезные.Сардаров отметил, что переехал в США, потому что понял, что "становится опустошенным" и "теряет смысл жизни". "Каждый раз, когда сюда (в США — Прим. ред.) приезжал, у меня появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками, появлялся смысл жизни, новый level, азарт…", — рассказал блогер.

https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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