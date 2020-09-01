Рябков оценил попытки США повторно ввести санкции против Ирана
19:27 01.09.2020 (обновлено: 19:28 01.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Администрация США отрицает здравый смысл, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя попытки Вашингтона повторно ввести санкции ООН в отношении Ирана.
"Приходится иметь дело с такой администрацией США, которая отрицает здравый смысл", - сказал он журналистам.
"Мы это американское уведомление рассматриваем как юридически ничтожное, оно сформулировано без учета, а точнее даже с полным отрицанием, неоспоримого на наш взгляд факта, что СВПД и резолюция 2231 представляют собой единое целое, и вычеркнув себя из состава участников ядерной сделки, США тем самым лишили себя возможности пользоваться правами, которые предусмотрены в резолюции 2231", - подчеркнул Рябков.
В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
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Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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