https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576599785.html

Рябков оценил попытки США повторно ввести санкции против Ирана

Администрация США отрицает здравый смысл, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя попытки Вашингтона повторно ввести санкции ООН в отношении Ирана. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:27

2020-09-01T19:27

2020-09-01T19:28

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

совет безопасности оон

евросоюз

сергей рябков

оон

иран

сша

в мире

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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Администрация <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> отрицает здравый смысл, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>, комментируя попытки Вашингтона повторно ввести санкции ООН в отношении Ирана."Мы это американское уведомление рассматриваем как юридически ничтожное, оно сформулировано без учета, а точнее даже с полным отрицанием, неоспоримого на наш взгляд факта, что <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_" target="_blank">СВПД</a> и резолюция 2231 представляют собой единое целое, и вычеркнув себя из состава участников ядерной сделки, США тем самым лишили себя возможности пользоваться правами, которые предусмотрены в резолюции 2231", - подчеркнул Рябков.В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> в отношении <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a>. Госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза</a> выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200827/iran-1576396110.html

https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, совет безопасности оон, евросоюз, сергей рябков, оон, иран, сша, в мире