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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200901/rybinsk-1576593996.html
Ярославский губернатор открыл в Рыбинске новую школу на 786 мест
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с Днем знаний педагогов и учеников новой школы в Рыбинске, торжественное открытие которой состоялось во РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:37
2020-09-01T17:37
ярославская область
россия
дмитрий миронов
владимир путин
ярославский район
рыбинск
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поздравил с Днем знаний педагогов и учеников новой школы в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, торжественное открытие которой состоялось во вторник, сообщило правительство региона.Глава региона принял участие в церемонии открытия школы на улице Тракторной и поздравил с торжеством педагогов и учеников, отметив, что жители Рыбинска с нетерпением ждали этого события.По данным правительства региона, строительство объекта на 786 мест шло под контролем областного правительства в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Общий объем финансирования – более 730 миллионов рублей, в том числе 440 миллионов – средства федерального бюджета, 220 миллионов – областного, 70 – местного.После торжественного открытия школы губернатор сопроводил ученицу 1 "А" класса на ее первый в жизни урок, а затем осмотрел кабинеты физики, биологии, спортивный зал. Всего в здании 42 учебных кабинета. На пришкольной территории обустроены хоккейный корт, баскетбольная и волейбольная площадки.Также 1 сентября губернатор посетил первый в регионе модульный детский сад "Ивушка" в поселке Ивняки Ярославского района, где к началу нового учебного года открыли новый корпус на 120 мест, построенный с применением сборно-разборных модульных конструкций. "Этот корпус строился по новым технологиям, с учетом разработок последнего времени. Уверен, что детям здесь будет удобно и комфортно. А коллектив сотрудников учреждения создаст все условия для полноценного развития ребят. Хочу поблагодарить инвестора за этот подарок ярославским детям. Это хороший пример социальной ответственности бизнеса", - заявил губернатор.Правительство региона информирует, что в настоящее время в разных районах области при контроле областного правительства строятся девять детских садов и яслей.
https://ria.ru/20200828/ryba-1576452065.html
россия
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россия, дмитрий миронов, владимир путин, ярославский район, рыбинск, общество

Ярославский губернатор открыл в Рыбинске новую школу на 786 мест

17:37 01.09.2020
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© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : портал органов власти Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с Днем знаний педагогов и учеников новой школы в Рыбинске, торжественное открытие которой состоялось во вторник, сообщило правительство региона.
Глава региона принял участие в церемонии открытия школы на улице Тракторной и поздравил с торжеством педагогов и учеников, отметив, что жители Рыбинска с нетерпением ждали этого события.

"Необходимость строительства новой школы именно здесь, в заволжской части города, назрела давно. Но найти средства на строительство не удавалось ни в 2000-е годы, ни в первой половине 2010-х годов. С мертвой точки ситуация сдвинулась после того, как по инициативе президента России Владимира Путина был принят национальный проект "Образование"… Я рад, что сегодня мечты педагогов и родителей о том, чтобы их дети учились в современном многофункциональном здании, становятся реальностью", - сказал Миронов.

По данным правительства региона, строительство объекта на 786 мест шло под контролем областного правительства в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Общий объем финансирования – более 730 миллионов рублей, в том числе 440 миллионов – средства федерального бюджета, 220 миллионов – областного, 70 – местного.
После торжественного открытия школы губернатор сопроводил ученицу 1 "А" класса на ее первый в жизни урок, а затем осмотрел кабинеты физики, биологии, спортивный зал. Всего в здании 42 учебных кабинета. На пришкольной территории обустроены хоккейный корт, баскетбольная и волейбольная площадки.
Также 1 сентября губернатор посетил первый в регионе модульный детский сад "Ивушка" в поселке Ивняки Ярославского района, где к началу нового учебного года открыли новый корпус на 120 мест, построенный с применением сборно-разборных модульных конструкций. "Этот корпус строился по новым технологиям, с учетом разработок последнего времени. Уверен, что детям здесь будет удобно и комфортно. А коллектив сотрудников учреждения создаст все условия для полноценного развития ребят. Хочу поблагодарить инвестора за этот подарок ярославским детям. Это хороший пример социальной ответственности бизнеса", - заявил губернатор.
Правительство региона информирует, что в настоящее время в разных районах области при контроле областного правительства строятся девять детских садов и яслей.
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Ярославская областьРоссияДмитрий МироновВладимир ПутинЯрославский районРыбинскОбщество
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