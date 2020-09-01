https://ria.ru/20200901/rybinsk-1576593996.html

Ярославский губернатор открыл в Рыбинске новую школу на 786 мест

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с Днем знаний педагогов и учеников новой школы в Рыбинске, торжественное открытие которой состоялось во РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:37

2020-09-01T17:37

2020-09-01T17:37

ярославская область

россия

дмитрий миронов

владимир путин

ярославский район

рыбинск

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поздравил с Днем знаний педагогов и учеников новой школы в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, торжественное открытие которой состоялось во вторник, сообщило правительство региона.Глава региона принял участие в церемонии открытия школы на улице Тракторной и поздравил с торжеством педагогов и учеников, отметив, что жители Рыбинска с нетерпением ждали этого события.По данным правительства региона, строительство объекта на 786 мест шло под контролем областного правительства в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Общий объем финансирования – более 730 миллионов рублей, в том числе 440 миллионов – средства федерального бюджета, 220 миллионов – областного, 70 – местного.После торжественного открытия школы губернатор сопроводил ученицу 1 "А" класса на ее первый в жизни урок, а затем осмотрел кабинеты физики, биологии, спортивный зал. Всего в здании 42 учебных кабинета. На пришкольной территории обустроены хоккейный корт, баскетбольная и волейбольная площадки.Также 1 сентября губернатор посетил первый в регионе модульный детский сад "Ивушка" в поселке Ивняки Ярославского района, где к началу нового учебного года открыли новый корпус на 120 мест, построенный с применением сборно-разборных модульных конструкций. "Этот корпус строился по новым технологиям, с учетом разработок последнего времени. Уверен, что детям здесь будет удобно и комфортно. А коллектив сотрудников учреждения создаст все условия для полноценного развития ребят. Хочу поблагодарить инвестора за этот подарок ярославским детям. Это хороший пример социальной ответственности бизнеса", - заявил губернатор.Правительство региона информирует, что в настоящее время в разных районах области при контроле областного правительства строятся девять детских садов и яслей.

https://ria.ru/20200828/ryba-1576452065.html

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ярославский район

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий миронов, владимир путин, ярославский район, рыбинск, общество