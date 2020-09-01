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Туризм
https://ria.ru/20200901/rosturizm-1576564692.html
Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства дополнительных 1,2 миллиарда рублей на... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:36
2020-09-01T11:36
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства дополнительных 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщается на сайте кабинета министров."Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", — говорится в сообщении. Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента, величина гранта ограничена суммой в три миллиона рублей.Кабмин уточняет, что их могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.Согласно распоряжению, Ростуризму поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 15 февраля 2021 года.
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма

11:36 01.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства дополнительных 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщается на сайте кабинета министров.
"Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", — говорится в сообщении. Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента, величина гранта ограничена суммой в три миллиона рублей.
Кабмин уточняет, что их могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.
Согласно распоряжению, Ростуризму поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 15 февраля 2021 года.
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