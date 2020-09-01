https://ria.ru/20200901/rosturizm-1576564692.html

Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства дополнительных 1,2 миллиарда рублей на... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:36

2020-09-01T11:36

2020-09-01T11:36

туризм

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства дополнительных 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщается на сайте кабинета министров."Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", — говорится в сообщении. Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента, величина гранта ограничена суммой в три миллиона рублей.Кабмин уточняет, что их могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.Согласно распоряжению, Ростуризму поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 15 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20200831/keshbek-1576534967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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