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Туризм
https://ria.ru/20200901/puteshestviya-1576531090.html
Опрос: почти треть россиян хотят отправиться в тур на машине в 2020 году
После нескольких месяцев самоизоляции почти треть российских путешественников (29 процентов) мечтают наконец выбраться из дома и отправиться в поездку, сообщает РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:03
2020-09-01T10:03
отдых
туризм
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автомобили
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> После нескольких месяцев самоизоляции почти треть российских путешественников (29 процентов) мечтают наконец выбраться из дома и отправиться в поездку, сообщает Booking.com.Исследование было проведено независимой компанией по заказу сервиса бронирования среди 1 996 респондентов.В этом году 47 процентов россиян с большей вероятностью сначала будут путешествовать по своей стране, прежде чем отправятся за границу. Автотуризм в предпочтениях наших соотечественников (29 процентов) уступает только традиционным видам поездок – пляжному отдыху (65 процентов) и посещению семьи или друзей (30 процентов). Автопутешествия предполагают максимальную гибкость и свободу в выборе маршрута и интересных мест. Кроме того, туристы, которые не хотят столкнуться с толпами людей и стараются пока избегать общественного транспорта, смогут насладиться приключениями в узкой компании или даже в одиночку. Еще одна популярная идея для отдыха – поездки по городу, которые интересны 25 процентам российских респондентов, желающих окунуться в шум и суету после снятия последних ограничений.
https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
отдых, туризм, туристы, автомобили, новости - туризм

Опрос: почти треть россиян хотят отправиться в тур на машине в 2020 году

10:03 01.09.2020
214
© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
Девушки в автомобиле
© Depositphotos / Oneinchpunch
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. После нескольких месяцев самоизоляции почти треть российских путешественников (29 процентов) мечтают наконец выбраться из дома и отправиться в поездку, сообщает Booking.com.
Исследование было проведено независимой компанией по заказу сервиса бронирования среди 1 996 респондентов.
В этом году 47 процентов россиян с большей вероятностью сначала будут путешествовать по своей стране, прежде чем отправятся за границу. Автотуризм в предпочтениях наших соотечественников (29 процентов) уступает только традиционным видам поездок – пляжному отдыху (65 процентов) и посещению семьи или друзей (30 процентов).
Автопутешествия предполагают максимальную гибкость и свободу в выборе маршрута и интересных мест. Кроме того, туристы, которые не хотят столкнуться с толпами людей и стараются пока избегать общественного транспорта, смогут насладиться приключениями в узкой компании или даже в одиночку.
Еще одна популярная идея для отдыха – поездки по городу, которые интересны 25 процентам российских респондентов, желающих окунуться в шум и суету после снятия последних ограничений.
Девушка с мужчиной в автомобиле
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300000
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