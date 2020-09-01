https://ria.ru/20200901/puteshestviya-1576531090.html

Опрос: почти треть россиян хотят отправиться в тур на машине в 2020 году

После нескольких месяцев самоизоляции почти треть российских путешественников (29 процентов) мечтают наконец выбраться из дома и отправиться в поездку, сообщает РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:03

2020-09-01T10:03

2020-09-01T10:03

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> После нескольких месяцев самоизоляции почти треть российских путешественников (29 процентов) мечтают наконец выбраться из дома и отправиться в поездку, сообщает Booking.com.Исследование было проведено независимой компанией по заказу сервиса бронирования среди 1 996 респондентов.В этом году 47 процентов россиян с большей вероятностью сначала будут путешествовать по своей стране, прежде чем отправятся за границу. Автотуризм в предпочтениях наших соотечественников (29 процентов) уступает только традиционным видам поездок – пляжному отдыху (65 процентов) и посещению семьи или друзей (30 процентов). Автопутешествия предполагают максимальную гибкость и свободу в выборе маршрута и интересных мест. Кроме того, туристы, которые не хотят столкнуться с толпами людей и стараются пока избегать общественного транспорта, смогут насладиться приключениями в узкой компании или даже в одиночку. Еще одна популярная идея для отдыха – поездки по городу, которые интересны 25 процентам российских респондентов, желающих окунуться в шум и суету после снятия последних ограничений.

https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, туризм, туристы, автомобили, новости - туризм