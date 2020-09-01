https://ria.ru/20200901/protesty-1576569243.html

В Минске прошли задержания на акции протеста студентов

Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске, передают корреспонденты РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:27

2020-09-01T12:27

2020-09-01T16:40

светлана тихановская

александр лукашенко

белорусский государственный университет

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске, передают корреспонденты РИА Новости. Милиция пресекла эти мероприятия, прошли единичные задержания.Студенты собрались на тротуаре возле здания БГУ напротив площади Независимости. Они скандировали лозунги и аплодировали.Возле них находились несколько сотрудников милиции, которые просили их разойтись, студенты не реагировали. Через некоторое время к зданию вуза подъехал автобус с милицией, из него вышли несколько стражей порядка.После этого студенты разбежались, часть убежала в переход станции метро "Площадь Ленина", остальные скрылись в здании учебного заведения.Через несколько минут автобус с милицией уехал.Возле Лингвистического университета собрались протестующие студенты. Когда пришли четыре сотрудника ОМОН, студенты испугались, многие бросились врассыпную, часть пустили внутрь университета, задержаний не было.Однако несколько десятков студентов продолжали стоять снаружи. Затем группа правоохранителей призвала студентов разойтись, но они не соглашались. Часть студентов силой загнали внутрь, входную дверь в университете закрыли на ключ."Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны и только после невыполнения их требований (разойтись - ред.) производили задержания", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова. Она подчеркнула, что при задержаниях спецсредства не применялись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576550713.html

Ольга Занкова Студентам учиться надо, а не орать на митингах. Сидят на шеях у родителей, ничего в своей жизни еще не сделали, а туда же, в политику полезли.. 206

Maestro201261 За 26 лет правления Лукашенко, выросло новое поколение, которое видит жизнь по другому. С ними надо разговаривать. а не разгонять. Со студентами шутки плохи. Это, в большинстве своем, максималисты. Если сплотятся, то никакой ОМОН не поможет. 174

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белорусский государственный университет, белоруссия, в мире