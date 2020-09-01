https://ria.ru/20200901/protest-1576602538.html

В Минске завершилась акция сторонников оппозиции

Акция сторонников оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась, почти все люди разошлись, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T21:05

2020-09-01T21:05

2020-09-01T21:05

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576600892_0:163:3071:1890_1400x0_80_0_0_e3d91855bf5fbed26db4940308854d88.jpg

<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Акция сторонников оппозиции на площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>завершилась, почти все люди разошлись, передает корреспондент РИА Новости.Акция прошла спокойно, задержаний корреспондент агентства не заметил. На площади присутствовали бойцы ОМОН, но активных действий не предпринимали. Из динамиков Мингорисполкома раздавались призывы прекратить несанкционированное мероприятие.Протестующие собрались на площади в районе 18.00, большинство – девушки.Протестующие пели и танцевали под музыку из динамиков Мингорисполкома, а в какой-то момент ходить вокруг протестующих начали уже бойцы ОМОН, периодически переговаривавшиеся с собравшимися.В районе 20.00 участники акции, стоявшие в огромной сцепке, начали скандировать: "Мы идем домой", после чего пошли толпой по проспекту Независимости, продолжая скандировать лозунги. По пути за ними проехали несколько автозаков.С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Серьезных столкновений протестующих с милицией не было.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

1

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире