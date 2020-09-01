Посольство России в Австрии подверглось хакерской атаке

"Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками. Если с указанного адреса вам пришло сообщение, просьба не открывать вложения и не переходить по указанным ссылкам", - говорится в сообщении посольства в Facebook.