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Посольство России в Австрии подверглось хакерской атаке
Посольство России в Австрии во вторник сообщило, что на электронный адрес дипмиссии осуществляется хакерская и спам-атака. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:57
2020-09-01T17:57
2020-09-01T17:57
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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> во вторник сообщило, что на электронный адрес дипмиссии осуществляется хакерская и спам-атака."В настоящий момент устанавливается источник атаки, ведется работа над устранением последствий", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, безопасность, в мире