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Посольство России в Австрии подверглось хакерской атаке
Посольство России в Австрии во вторник сообщило, что на электронный адрес дипмиссии осуществляется хакерская и спам-атака. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:57
2020-09-01T17:57
россия
австрия
безопасность
в мире
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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> во вторник сообщило, что на электронный адрес дипмиссии осуществляется хакерская и спам-атака."В настоящий момент устанавливается источник атаки, ведется работа над устранением последствий", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
россия
австрия
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РИА Новости
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россия, австрия, безопасность, в мире

Посольство России в Австрии подверглось хакерской атаке

17:57 01.09.2020
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© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Посольство России в Австрии
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Посольство России в Австрии во вторник сообщило, что на электронный адрес дипмиссии осуществляется хакерская и спам-атака.

"Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками. Если с указанного адреса вам пришло сообщение, просьба не открывать вложения и не переходить по указанным ссылкам", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

"В настоящий момент устанавливается источник атаки, ведется работа над устранением последствий", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
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