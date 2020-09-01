Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Последний день лета в Москве был самым жарким за 72 года истории наблюдений, воздух прогрелся до плюс 30,8, до исторического рекорда не хватило 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Последний день лета ни разу таким не был за последние 72 года, самая высокая температура была в 1992 году – 29 с небольшим. А вчера была плюс 30,8. Это выдающийся показатель", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что до исторического рекорда этого не хватило буквально 1 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1890 году, тогда было плюс 31,8.
Тишковец добавил, что лето в Москве оказалось немного теплее нормы, а осадки выпадали крайне неравномерно.
"Лето было неплохим, я так скажу, но на любителя. В плане температурного фона лето в Москве оказалось на 1,5 градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Июнь был на два градуса выше, июль – на полградуса прохладнее, август получился почти на градус теплее, чем по норме", - сообщил Тишковец.
Он отметил, что по осадкам была аномальность в июне и июле, когда выпало около двух месячных норм осадков, около 200%, зато август не добрал до нормы около 60%.