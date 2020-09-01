https://ria.ru/20200901/pogoda-1576564266.html

Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве

Последний день лета в Москве был самым жарким за 72 года истории наблюдений, воздух прогрелся до плюс 30,8, до исторического рекорда не хватило 1 градуса,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:17

2020-09-01T11:17

2020-09-01T11:17

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Последний день лета в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> был самым жарким за 72 года истории наблюдений, воздух прогрелся до плюс 30,8, до исторического рекорда не хватило 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он отметил, что до исторического рекорда этого не хватило буквально 1 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1890 году, тогда было плюс 31,8.Тишковец добавил, что лето в Москве оказалось немного теплее нормы, а осадки выпадали крайне неравномерно.Он отметил, что по осадкам была аномальность в июне и июле, когда выпало около двух месячных норм осадков, около 200%, зато август не добрал до нормы около 60%.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

https://ria.ru/20200901/pogoda-1576554165.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество