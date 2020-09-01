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Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
Последний день лета в Москве был самым жарким за 72 года истории наблюдений, воздух прогрелся до плюс 30,8, до исторического рекорда не хватило 1 градуса,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:17
2020-09-01T11:17
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Последний день лета в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> был самым жарким за 72 года истории наблюдений, воздух прогрелся до плюс 30,8, до исторического рекорда не хватило 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он отметил, что до исторического рекорда этого не хватило буквально 1 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1890 году, тогда было плюс 31,8.Тишковец добавил, что лето в Москве оказалось немного теплее нормы, а осадки выпадали крайне неравномерно.Он отметил, что по осадкам была аномальность в июне и июле, когда выпало около двух месячных норм осадков, около 200%, зато август не добрал до нормы около 60%.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html
https://ria.ru/20200901/pogoda-1576554165.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве

11:17 01.09.2020
86
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Последний день лета в Москве был самым жарким за 72 года истории наблюдений, воздух прогрелся до плюс 30,8, до исторического рекорда не хватило 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Последний день лета ни разу таким не был за последние 72 года, самая высокая температура была в 1992 году – 29 с небольшим. А вчера была плюс 30,8. Это выдающийся показатель", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что до исторического рекорда этого не хватило буквально 1 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1890 году, тогда было плюс 31,8.
Осень - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:15
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в сентябре
Тишковец добавил, что лето в Москве оказалось немного теплее нормы, а осадки выпадали крайне неравномерно.

"Лето было неплохим, я так скажу, но на любителя. В плане температурного фона лето в Москве оказалось на 1,5 градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Июнь был на два градуса выше, июль – на полградуса прохладнее, август получился почти на градус теплее, чем по норме", - сообщил Тишковец.

Он отметил, что по осадкам была аномальность в июне и июле, когда выпало около двух месячных норм осадков, около 200%, зато август не добрал до нормы около 60%.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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