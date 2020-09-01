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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576563661.html
В подмосковных школах пройдут "Уроки чистоты"
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:03
2020-09-01T11:03
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Работники надзорного ведомства расскажут о задачах и функциях административно-технического надзора, о необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории, об ответственности, закрепленной на законодательном уровне за нарушения, а также о последствиях безответственного отношения к родному краю.Согласно данным пресс-службы в 2019 году прошло 307 "Уроков чистоты" в 177 общеобразовательных школах региона.
https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576561090.html
московская область (подмосковье)
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госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)

В подмосковных школах пройдут "Уроки чистоты"

11:03 01.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пустой класс
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Работники надзорного ведомства расскажут о задачах и функциях административно-технического надзора, о необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории, об ответственности, закрепленной на законодательном уровне за нарушения, а также о последствиях безответственного отношения к родному краю.
Согласно данным пресс-службы в 2019 году прошло 307 "Уроков чистоты" в 177 общеобразовательных школах региона.
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
10:41Новости Подмосковья
Свыше 200 нарушений чистоты возле школ выявлены в Подмосковье
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Новости ПодмосковьяГосадмтехнадзор Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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