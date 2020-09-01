https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576563661.html
В подмосковных школах пройдут "Уроки чистоты"
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:03
2020-09-01T11:03
2020-09-01T11:03
новости подмосковья
госадмтехнадзор московской области
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Работники надзорного ведомства расскажут о задачах и функциях административно-технического надзора, о необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории, об ответственности, закрепленной на законодательном уровне за нарушения, а также о последствиях безответственного отношения к родному краю.Согласно данным пресс-службы в 2019 году прошло 307 "Уроков чистоты" в 177 общеобразовательных школах региона.
https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576561090.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)