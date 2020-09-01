https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576563661.html

В подмосковных школах пройдут "Уроки чистоты"

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:03

2020-09-01T11:03

2020-09-01T11:03

новости подмосковья

госадмтехнадзор московской области

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут "Уроки чистоты" в школах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Работники надзорного ведомства расскажут о задачах и функциях административно-технического надзора, о необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории, об ответственности, закрепленной на законодательном уровне за нарушения, а также о последствиях безответственного отношения к родному краю.Согласно данным пресс-службы в 2019 году прошло 307 "Уроков чистоты" в 177 общеобразовательных школах региона.

https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576561090.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)