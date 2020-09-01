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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576561090.html
Свыше 200 нарушений чистоты возле школ выявлены в Подмосковье
Более 200 нарушений чистоты и порядка были выявлены с начала лета в рамках спецоперации "Школа" Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:41
2020-09-01T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Более 200 нарушений чистоты и порядка были выявлены с начала лета в рамках спецоперации "Школа" Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В рамках мероприятий инспекторы проверили территории, прилегающие к образовательным учреждениям, работу наружного освещения, состояние и содержание ограждений и фасадов зданий, зеленых насаждений, подъездных путей, детских и физкультурных площадок, контейнерных площадок, а также своевременность вывоза твердых коммунальных отходов."За лето инспекторы проверили 100% образовательных учреждений во всех муниципальных образованиях <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a>. Было выявлено более 200 нарушений благоустройства, чистоты и порядка. В рамках операции было выдано 145 предупреждений и 62 штрафа за ненадлежащее содержание территории. К 1 сентября 2020 года все выявленные нарушения устранены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200831/megabak-1576539917.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Свыше 200 нарушений чистоты возле школ выявлены в Подмосковье

10:41 01.09.2020
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© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 200 нарушений чистоты и порядка были выявлены с начала лета в рамках спецоперации "Школа" Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В рамках мероприятий инспекторы проверили территории, прилегающие к образовательным учреждениям, работу наружного освещения, состояние и содержание ограждений и фасадов зданий, зеленых насаждений, подъездных путей, детских и физкультурных площадок, контейнерных площадок, а также своевременность вывоза твердых коммунальных отходов.
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"За лето инспекторы проверили 100% образовательных учреждений во всех муниципальных образованиях Московской области. Было выявлено более 200 нарушений благоустройства, чистоты и порядка. В рамках операции было выдано 145 предупреждений и 62 штрафа за ненадлежащее содержание территории. К 1 сентября 2020 года все выявленные нарушения устранены", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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