https://ria.ru/20200901/pevtsov-1576554960.html

Певцов резко ответил на сообщения о своей коме

Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем Instagram сообщения о том, что он якобы впал в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T02:04

2020-09-01T02:04

2020-09-01T02:04

культура

россия

марк варшавер

ленком

дмитрий певцов

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a>, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем <a href="https://www.instagram.com/dima_pevtsov/" target="_blank">Instagram</a> сообщения о том, что он якобы впал в кому.О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>. Сам актер заявил, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат."Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", - заявил Певцов.Артист рассказал, что его лечение идет по плану. "Если нужна информация – (температура. - прим. ред.) 36,6, бодрость, самочувствие нормальное", - отметил он.Также Певцов добавил, что восхищен больницей в Коммунарке, сравнив медучреждение с космическим кораблем. "Условия потрясающие", - указал актер.

https://ria.ru/20200815/1575785251.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марк варшавер, ленком, дмитрий певцов, общество