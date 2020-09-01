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https://ria.ru/20200901/pevtsov-1576554960.html
Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем Instagram сообщения о том, что он якобы впал в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T02:04
2020-09-01T02:04
культура
россия
марк варшавер
ленком
дмитрий певцов
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a>, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем <a href="https://www.instagram.com/dima_pevtsov/" target="_blank">Instagram</a> сообщения о том, что он якобы впал в кому.О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>. Сам актер заявил, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат."Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", - заявил Певцов.Артист рассказал, что его лечение идет по плану. "Если нужна информация – (температура. - прим. ред.) 36,6, бодрость, самочувствие нормальное", - отметил он.Также Певцов добавил, что восхищен больницей в Коммунарке, сравнив медучреждение с космическим кораблем. "Условия потрясающие", - указал актер.
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россия, марк варшавер, ленком, дмитрий певцов, общество

Певцов резко ответил на сообщения о своей коме

02:04 01.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем Instagram сообщения о том, что он якобы впал в кому.
О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер. Сам актер заявил, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", - заявил Певцов.
Артист рассказал, что его лечение идет по плану. "Если нужна информация – (температура. - прим. ред.) 36,6, бодрость, самочувствие нормальное", - отметил он.
Также Певцов добавил, что восхищен больницей в Коммунарке, сравнив медучреждение с космическим кораблем. "Условия потрясающие", - указал актер.
XXIX ММКФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
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КультураРоссияМарк ВаршаверЛенкомДмитрий ПевцовОбщество
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