Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/patriotizm-1576554585.html
Названы особенности патриотического воспитания в России
С 1 сентября российских школьников начнут обучать патриотизму. Как правильно это делать, а как лучше не надо, рассказал радио Sputnik ведущий программы "Умники... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T02:00
2020-09-01T02:00
россия
мгимо
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574055281_0:365:2991:2047_1400x0_80_0_0_3ca94ad81595b8bf43caade85061a2e7.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> С 1 сентября российских школьников начнут обучать патриотизму. Как правильно это делать, а как лучше не надо, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/patriotizm-1576535976.html">радио Sputnik</a> ведущий программы "Умники и умницы", профессор <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> Юрий Вяземский.Ожидается, что в 2020-2021 учебном году модель патриотического образования будет впервые представлена широкой публике. Подобная публикация станет только началом, систему еще нужно будет развивать. В частности вузы и школы должны будут составить и испытать план воспитательных работ по патриотическому направлению. Каким он может быть, рассказал Юрий Вяземский.При этом с патриотическим воспитанием важно не перегибать, считает Юрий Вяземский. Он уверяет, что слишком активное давление может вызвать отрицательную реакцию."Не надо слово "патриотизм" забалтывать. Не надо считать, что это очень просто, что можно прийти в класс и сказать ученикам, что они теперь патриоты. Молодежь ищет себя и иногда для этого отрицает чужие ценности. Молодые ребята в каком-то смысле нигилисты, но это проходит с возрастом. Здесь надо осторожно себя вести. Если навязывать патриотизм молодому существу, то можно получить отрицательную реакцию", – объяснил <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/patriotizm-1576535976.html">радио Sputnik</a> профессор Вяземский.
https://ria.ru/20200616/1572996131.html
Правильно, холопы должны работать не за блага для себя, а на благо капиталистов, довольствуясь чувством т.н. патриотизма. А сам патриотизм не знаком капиталистам и людям при власти, которые и являются их руками и инструментом по выкачиванию из народа бабла.
32
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574055281_131:0:2860:2047_1400x0_80_0_0_83c0125b49a2e2b8d023df25b9f22d97.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мгимо, общество

Названы особенности патриотического воспитания в России

02:00 01.09.2020
1677
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С 1 сентября российских школьников начнут обучать патриотизму. Как правильно это делать, а как лучше не надо, рассказал радио Sputnik ведущий программы "Умники и умницы", профессор МГИМО Юрий Вяземский.
Ожидается, что в 2020-2021 учебном году модель патриотического образования будет впервые представлена широкой публике. Подобная публикация станет только началом, систему еще нужно будет развивать. В частности вузы и школы должны будут составить и испытать план воспитательных работ по патриотическому направлению. Каким он может быть, рассказал Юрий Вяземский.
"Воспитание патриотизма должно делаться штучно хорошим педагогом. Это должен быть не какой-то отдельный урок патриотизма, это должно быть постоянно, поскольку патриотизм – это часть жизни. Такое воспитание идет и с болью, и с радостью, и с сопереживанием. Для меня это так. Это невозможно отдельно внести в школьную программу, это должен делать каждый учитель, а не только учителя истории и литературы. Патриотизм должен быть и в химии, и в физике, и так далее", – рассказал радио Sputnik профессор Вяземский.
При этом с патриотическим воспитанием важно не перегибать, считает Юрий Вяземский. Он уверяет, что слишком активное давление может вызвать отрицательную реакцию.
"Не надо слово "патриотизм" забалтывать. Не надо считать, что это очень просто, что можно прийти в класс и сказать ученикам, что они теперь патриоты. Молодежь ищет себя и иногда для этого отрицает чужие ценности. Молодые ребята в каком-то смысле нигилисты, но это проходит с возрастом. Здесь надо осторожно себя вести. Если навязывать патриотизм молодому существу, то можно получить отрицательную реакцию", – объяснил радио Sputnik профессор Вяземский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
16 июня, 13:00
Песков: Путин не раз отмечал важность прививания чувства патриотизма
74930519
Обсудить 9
РоссияМГИМООбщество
Популярные комментарии
Правильно, холопы должны работать не за блага для себя, а на благо капиталистов, довольствуясь чувством т.н. патриотизма. А сам патриотизм не знаком капиталистам и людям при власти, которые и являются их руками и инструментом по выкачиванию из народа бабла.
1 сентября, 02:49
ЛКЛысый Кучерявый
17000114
Рекомендуем
Актер Дмитрий Певцов
Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке
Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
Ребенок с ноутбуком
Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
Российские рубли
Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
Памятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве
Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как защититься от синего свечения экрана смартфона
Сотрудница за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы
В России упростили процедуру банкротства
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
Военнослужащие США
Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии
Борис Корчевников
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Теплая погода
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето
Лидер оппозиционной коалиции За будущее Черногории Здравко Кривокапич
Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
Раковые клетки
Россиянам назвали продукт против рака
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р
В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана
11:39В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации
11:36Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
11:34Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
10:54Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
Лента новостейМолния