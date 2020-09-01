https://ria.ru/20200901/patriotizm-1576554585.html

Названы особенности патриотического воспитания в России

С 1 сентября российских школьников начнут обучать патриотизму. Как правильно это делать, а как лучше не надо, рассказал радио Sputnik ведущий программы "Умники... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T02:00

2020-09-01T02:00

2020-09-01T02:00

россия

мгимо

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> С 1 сентября российских школьников начнут обучать патриотизму. Как правильно это делать, а как лучше не надо, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/patriotizm-1576535976.html">радио Sputnik</a> ведущий программы "Умники и умницы", профессор <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> Юрий Вяземский.Ожидается, что в 2020-2021 учебном году модель патриотического образования будет впервые представлена широкой публике. Подобная публикация станет только началом, систему еще нужно будет развивать. В частности вузы и школы должны будут составить и испытать план воспитательных работ по патриотическому направлению. Каким он может быть, рассказал Юрий Вяземский.При этом с патриотическим воспитанием важно не перегибать, считает Юрий Вяземский. Он уверяет, что слишком активное давление может вызвать отрицательную реакцию."Не надо слово "патриотизм" забалтывать. Не надо считать, что это очень просто, что можно прийти в класс и сказать ученикам, что они теперь патриоты. Молодежь ищет себя и иногда для этого отрицает чужие ценности. Молодые ребята в каком-то смысле нигилисты, но это проходит с возрастом. Здесь надо осторожно себя вести. Если навязывать патриотизм молодому существу, то можно получить отрицательную реакцию", – объяснил <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/patriotizm-1576535976.html">радио Sputnik</a> профессор Вяземский.

https://ria.ru/20200616/1572996131.html

Лысый Кучерявый Правильно, холопы должны работать не за блага для себя, а на благо капиталистов, довольствуясь чувством т.н. патриотизма. А сам патриотизм не знаком капиталистам и людям при власти, которые и являются их руками и инструментом по выкачиванию из народа бабла. 32

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мгимо, общество