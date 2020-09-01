Названы особенности патриотического воспитания в России
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Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С 1 сентября российских школьников начнут обучать патриотизму. Как правильно это делать, а как лучше не надо, рассказал радио Sputnik ведущий программы "Умники и умницы", профессор МГИМО Юрий Вяземский.
Ожидается, что в 2020-2021 учебном году модель патриотического образования будет впервые представлена широкой публике. Подобная публикация станет только началом, систему еще нужно будет развивать. В частности вузы и школы должны будут составить и испытать план воспитательных работ по патриотическому направлению. Каким он может быть, рассказал Юрий Вяземский.
"Воспитание патриотизма должно делаться штучно хорошим педагогом. Это должен быть не какой-то отдельный урок патриотизма, это должно быть постоянно, поскольку патриотизм – это часть жизни. Такое воспитание идет и с болью, и с радостью, и с сопереживанием. Для меня это так. Это невозможно отдельно внести в школьную программу, это должен делать каждый учитель, а не только учителя истории и литературы. Патриотизм должен быть и в химии, и в физике, и так далее", – рассказал радио Sputnik профессор Вяземский.
При этом с патриотическим воспитанием важно не перегибать, считает Юрий Вяземский. Он уверяет, что слишком активное давление может вызвать отрицательную реакцию.
"Не надо слово "патриотизм" забалтывать. Не надо считать, что это очень просто, что можно прийти в класс и сказать ученикам, что они теперь патриоты. Молодежь ищет себя и иногда для этого отрицает чужие ценности. Молодые ребята в каком-то смысле нигилисты, но это проходит с возрастом. Здесь надо осторожно себя вести. Если навязывать патриотизм молодому существу, то можно получить отрицательную реакцию", – объяснил радио Sputnik профессор Вяземский.