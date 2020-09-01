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Выбор в пользу безопасности: как строгие меры помогают спросу на поездки
Объемы железнодорожных пассажирских перевозок активно восстанавливаются после вызванного пандемией сокращения. Сейчас движение пассажирских поездов... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:09
2020-09-01T16:26
федеральная пассажирская компания
трансмашхолдинг
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. </strong>Объемы железнодорожных пассажирских перевозок активно восстанавливаются после вызванного пандемией сокращения. Сейчас движение пассажирских поездов восстановлено почти на 80% по отношению к нормативному графику. "Конечно, поток пассажиров восстанавливается очень быстро, поскольку за период действия ограничений сформировался огромный отложенный спрос на поездки. И, по мере дальнейшего смягчения режима, восстановление будет продолжаться. Сейчас среди людей уже нет панических настроений, пассажиры совершенно спокойно садятся в поезд, оценив существующие на железной дороге меры санитарной безопасности", – говорит руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.По оценке председателя Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилла Янкова, по итогам августа можно ожидать дальнейшее восстановление пассажиропотока, хотя уровень 2019 года всё же выглядит недостижимым. "Июль-август – это пиковый сезон: люди хотят отдохнуть, стараются больше перемещаться. В целом, восстановление пассажиропотока – это очень хороший признак, и немалую роль здесь играют меры по обеспечению санитарной безопасности на транспорте. Пассажиры чувствуют себя уверенно, когда видят, что в вагонах регулярно всё моют, дезинфицируют, проводники в масках, есть возможность обработать руки антисептиком. Но есть и то, чего пассажиры не видят, а именно, системы обеззараживания воздуха. О таком уровне защиты они узнают из СМИ, что тоже играет позитивную роль", – сказал РИА Новости Янков.Действительно, усиленные санитарные меры сегодня принимаются на всех этапах взаимодействия пассажира с железной дорогой – от комплексной дезинфекции вокзалов и станций до оснащения вагонов современными установками обеззараживания воздуха.Поездка начинается с вокзалаЛюбая поездка на поезде начинается с вокзала. С самого начала пандемии на вокзалах были приняты беспрецедентные меры обеспечения санитарной безопасности. На вокзалах по всей стране проводится комплексная дезинфекция с участием специалистов МЧС России и Центра гигиены и эпидемиологии. Обрабатывают средствами, активными в отношении вирусов, входы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты, платформы, переходы и служебные помещения.Также не менее двух раз в сутки проводят дезинфицирующую уборку. Дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, подоконники и окна билетных касс дезинфицируют каждые два часа, регулярно проветривают помещения.Сегодня около 700 вокзалов страны оснащены бесконтактными диспенсерами с антисептиками. Их устанавливают у входа или в залах ожидания. О необходимости соблюдать социальную дистанцию напоминают специальные указатели, памятки и напольная разметка. А на пунктах досмотра личные вещи можно положить в одноразовые пакеты.Если у пассажира возникнет подозрение на инфекционное заболевание, в медпунктах готовы оперативно оказать помощь. Защита в путиВ поездах дальнего следования меры гигиены также максимально строгие. Еще в депо состав проходит обязательную дезинфекцию перед каждым рейсом.А в пути следования обеззараживающую уборку поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, проводят четыре раза в сутки. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, дезинфицируют. Пассажирам в пути измеряют температуру бесконтактными термометрами, в длительных поездках – дважды в сутки. Если кто-то из пассажиров почувствует недомогание, и у него повысится температура, на ближайшей станции к нему пригласят медработников. Особо стоит коснуться темы вагонов-ресторанов, которые очень востребованы в России с её огромными расстояниями. Во время режима повышенной готовности большинство из них были временно закрыты, а в тех поездах, где они продолжали работать, пассажир мог заказать еду с доставкой прямо к его спальному месту. Вагоны-рестораны вновь вернулись к нормальному режиму работы, однако возможность заказа питания в купе у пассажиров есть и сейчас. В них, в свою очередь, дважды в день проводится комплексная дезинфекция, пассажиры могут обрабатывать руки санирующими средствами, а работники обязаны носить маски. Пассажиры ряда поездов дальнего следования <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной пассажирской компании</a>, в состав которых включены вагоны-рестораны, также могут заказывать дополнительное многоразовое питание. Оформить услугу возможно тремя способами: у проводника вагона во время поездки, в билетных кассах и на сайте в личном кабинете (не позднее трех дней до отправления поезда с начальной станции маршрута).Чистый воздух – залог здоровьяК санитарным мерам стоит отнести и работу установок обеззараживания воздуха. Как отметил Янков, пассажиры не видят их, поскольку установки встроены в систему обеспечения микроклимата вагона и спрятаны за потолком салона.Уже в течение десяти лет все пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Transmashkholding/" target="_blank" data-auto="true">Трансмашхолдинг</a>" (ТМХ) оборудуются установками обеззараживания воздуха под крышей вагона. Они скрыты специальными коробами, которые препятствуют попаданию ультрафиолета в салон поезда."Мощность бактерицидных ламп позволяет лишать активности бактерии и вирусы. Эффективность систем обеззараживания воздуха подтверждена многочисленными исследованиями и испытаниями, проведенными Всероссийским НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора. Отмечу, что это полностью российская разработка", – пояснил заместитель гендиректора ТМХ по развитию пассажирского транспорта <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-loshmanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лошманов</a>.Установки интегрированы в систему очистки воздуха: фильтры грубой и тонкой очистки при поступлении воздуха в вагон помогают удерживать снаружи пыль и неприятные запахи. С помощью ультрафиолета в новых вагонах очищается и вода. Однако, в ближайшем будущем в вагонах могут появится новые конструктивные решения, которые будут способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок. Их внедрение Федеральная пассажирская компания обсуждает с вагоностроителями.Среди предлагаемых мер – автоматические торцевые двери в вагонах, которые сейчас уже есть в двухвагонных сцепах. Также санитарные комнаты в поездах дальнего следования могут оборудовать мощными системами ультрафиолетовой обработки.Предлагаемые меры могут быть внедрены в пассажирских вагонах нового поколения, которые будут поставлены ФПК. В дирекции по внешним связям ТМХ напоминают, что договор на поставку в 2019–2025 годах 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги был подписан компаниями в феврале 2019 года.
https://ria.ru/20190319/1551922394.html
https://ria.ru/20200330/1569363230.html
https://ria.ru/20200716/1574460310.html
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федеральная пассажирская компания, трансмашхолдинг, новости компаний - экономика

Выбор в пользу безопасности: как строгие меры помогают спросу на поездки

15:09 01.09.2020 (обновлено: 16:26 01.09.2020)
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© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объемы железнодорожных пассажирских перевозок активно восстанавливаются после вызванного пандемией сокращения. Сейчас движение пассажирских поездов восстановлено почти на 80% по отношению к нормативному графику.
"Конечно, поток пассажиров восстанавливается очень быстро, поскольку за период действия ограничений сформировался огромный отложенный спрос на поездки. И, по мере дальнейшего смягчения режима, восстановление будет продолжаться. Сейчас среди людей уже нет панических настроений, пассажиры совершенно спокойно садятся в поезд, оценив существующие на железной дороге меры санитарной безопасности", – говорит руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.
По оценке председателя Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилла Янкова, по итогам августа можно ожидать дальнейшее восстановление пассажиропотока, хотя уровень 2019 года всё же выглядит недостижимым.
"Июль-август – это пиковый сезон: люди хотят отдохнуть, стараются больше перемещаться. В целом, восстановление пассажиропотока – это очень хороший признак, и немалую роль здесь играют меры по обеспечению санитарной безопасности на транспорте. Пассажиры чувствуют себя уверенно, когда видят, что в вагонах регулярно всё моют, дезинфицируют, проводники в масках, есть возможность обработать руки антисептиком. Но есть и то, чего пассажиры не видят, а именно, системы обеззараживания воздуха. О таком уровне защиты они узнают из СМИ, что тоже играет позитивную роль", – сказал РИА Новости Янков.
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Действительно, усиленные санитарные меры сегодня принимаются на всех этапах взаимодействия пассажира с железной дорогой – от комплексной дезинфекции вокзалов и станций до оснащения вагонов современными установками обеззараживания воздуха.

Поездка начинается с вокзала

Любая поездка на поезде начинается с вокзала. С самого начала пандемии на вокзалах были приняты беспрецедентные меры обеспечения санитарной безопасности. На вокзалах по всей стране проводится комплексная дезинфекция с участием специалистов МЧС России и Центра гигиены и эпидемиологии. Обрабатывают средствами, активными в отношении вирусов, входы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты, платформы, переходы и служебные помещения.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд РЖД
Также не менее двух раз в сутки проводят дезинфицирующую уборку. Дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, подоконники и окна билетных касс дезинфицируют каждые два часа, регулярно проветривают помещения.
Сегодня около 700 вокзалов страны оснащены бесконтактными диспенсерами с антисептиками. Их устанавливают у входа или в залах ожидания. О необходимости соблюдать социальную дистанцию напоминают специальные указатели, памятки и напольная разметка. А на пунктах досмотра личные вещи можно положить в одноразовые пакеты.
Если у пассажира возникнет подозрение на инфекционное заболевание, в медпунктах готовы оперативно оказать помощь.

Защита в пути

В поездах дальнего следования меры гигиены также максимально строгие. Еще в депо состав проходит обязательную дезинфекцию перед каждым рейсом.
© Фото : АО "Федеральная пассажирская компания"Вагон поезда
Вагон поезда - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : АО "Федеральная пассажирская компания"
Вагон поезда
А в пути следования обеззараживающую уборку поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, проводят четыре раза в сутки. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, дезинфицируют.
Пассажирам в пути измеряют температуру бесконтактными термометрами, в длительных поездках – дважды в сутки. Если кто-то из пассажиров почувствует недомогание, и у него повысится температура, на ближайшей станции к нему пригласят медработников.
Особо стоит коснуться темы вагонов-ресторанов, которые очень востребованы в России с её огромными расстояниями. Во время режима повышенной готовности большинство из них были временно закрыты, а в тех поездах, где они продолжали работать, пассажир мог заказать еду с доставкой прямо к его спальному месту. Вагоны-рестораны вновь вернулись к нормальному режиму работы, однако возможность заказа питания в купе у пассажиров есть и сейчас. В них, в свою очередь, дважды в день проводится комплексная дезинфекция, пассажиры могут обрабатывать руки санирующими средствами, а работники обязаны носить маски.
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Пассажиры ряда поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, в состав которых включены вагоны-рестораны, также могут заказывать дополнительное многоразовое питание. Оформить услугу возможно тремя способами: у проводника вагона во время поездки, в билетных кассах и на сайте в личном кабинете (не позднее трех дней до отправления поезда с начальной станции маршрута).

Чистый воздух – залог здоровья

К санитарным мерам стоит отнести и работу установок обеззараживания воздуха. Как отметил Янков, пассажиры не видят их, поскольку установки встроены в систему обеспечения микроклимата вагона и спрятаны за потолком салона.
Уже в течение десяти лет все пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг" (ТМХ) оборудуются установками обеззараживания воздуха под крышей вагона. Они скрыты специальными коробами, которые препятствуют попаданию ультрафиолета в салон поезда.
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"Трансмашхолдинг" повысит уровень безопасности в пассажирских вагонах
"Мощность бактерицидных ламп позволяет лишать активности бактерии и вирусы. Эффективность систем обеззараживания воздуха подтверждена многочисленными исследованиями и испытаниями, проведенными Всероссийским НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора. Отмечу, что это полностью российская разработка", – пояснил заместитель гендиректора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.
Установки интегрированы в систему очистки воздуха: фильтры грубой и тонкой очистки при поступлении воздуха в вагон помогают удерживать снаружи пыль и неприятные запахи.
С помощью ультрафиолета в новых вагонах очищается и вода. Однако, в ближайшем будущем в вагонах могут появится новые конструктивные решения, которые будут способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок. Их внедрение Федеральная пассажирская компания обсуждает с вагоностроителями.
Среди предлагаемых мер – автоматические торцевые двери в вагонах, которые сейчас уже есть в двухвагонных сцепах. Также санитарные комнаты в поездах дальнего следования могут оборудовать мощными системами ультрафиолетовой обработки.
Предлагаемые меры могут быть внедрены в пассажирских вагонах нового поколения, которые будут поставлены ФПК. В дирекции по внешним связям ТМХ напоминают, что договор на поставку в 2019–2025 годах 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги был подписан компаниями в феврале 2019 года.
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Федеральная пассажирская компанияТрансмашхолдингНовости компаний - Экономика
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