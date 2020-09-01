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Путин заявил, что Россия была технологически готова к вызовам пандемии
Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии, но есть многое, над чем еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:51
2020-09-01T13:03
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии, но есть многое, над чем еще нужно поработать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Что касается дистанционного обучения. Прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока."Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Путин заявил, что Россия была технологически готова к вызовам пандемии

12:51 01.09.2020 (обновлено: 13:03 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии, но есть многое, над чем еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается дистанционного обучения. Прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.
"Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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