https://ria.ru/20200901/pandemiya-1576571122.html

Путин заявил, что Россия была технологически готова к вызовам пандемии

Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии, но есть многое, над чем еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:51

2020-09-01T12:51

2020-09-01T13:03

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россия

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии, но есть многое, над чем еще нужно поработать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Что касается дистанционного обучения. Прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока."Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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