https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576574621.html

Эксперт прокомментировал создание оппозицией Белоруссии партии

Представители белорусской оппозиции поняли, что протестная активность не приводит к смене политического режима в стране, и решили играть на перспективу, создав... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:34

2020-09-01T13:34

2020-09-01T13:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

виктор бабарико

богдан безпалько

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Представители белорусской оппозиции поняли, что протестная активность не приводит к смене политического режима в стране, и решили играть на перспективу, создав новую партию: впоследствии это позволит им рассчитывать на политические преобразования в стране, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="https://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko" target="_blank">Богдан Безпалько</a>.В понедельник вечером <a href="https://t.me/s/viktarbabarykaofficial" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал</a> экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> сообщил, что Бабарико, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и другие члены штаба объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.Он отметил, что у белорусской оппозиции есть ресурс - их поддерживает больше число людей, но за ними не стоят ни партии, ни мощные финансово-промышленные группы, на банкиры. "По сути дела, за ними нет даже четких политических и общественных структур. Поэтому сейчас они решили их создавать и, очевидно, что они будут рассчитывать либо на политические преобразования в стране, либо просто на то, что после шестого срока Лукашенко или даже неполного шестого срока им удастся перехватить повестку уже с наличием четких программ и действующих политических структур", - отметил эксперт.Безпалько не исключил, что такой шаг оппозиции поможет впоследствии привести к смене власти. "Это игра на будущее, игра на политическую реформу", - добавил он.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">Генпрокуратура Белоруссии</a> в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/babariko-1576553112.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, виктор бабарико, богдан безпалько, александр лукашенко, белоруссия, в мире