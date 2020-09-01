https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576567835.html

Российские дипломаты не планируют встречаться с белорусской оппозицией

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что встреч российских дипломатов с представителями белорусской оппозиции не планируется. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:07

2020-09-01T12:07

2020-09-01T12:07

протесты в белоруссии

светлана тихановская

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

посольство рф в белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/27069/01/270690125_0:176:3000:1864_1400x0_80_0_0_638b82c240eabc8fe73768e93d194f28.jpg

<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev" target="_blank">Дмитрий Мезенцев</a> сообщил, что встреч российских дипломатов с представителями белорусской оппозиции не планируется.Мезенцев добавил, что сложные вопросы, которые сейчас стоят перед гражданским обществом в республике - это внутреннее дело страны."Разрешение всех сложных вопросов, которые предъявлены белорусскому обществу, является делом сугубо <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. Мудрый народ республики сам определит оптимальный путь своего развития. Позиция России - это поддержка того огромного потенциала двусторонних отношений. На мой взгляд, возвращение к интеграционной повестке союзного государства", - сказал Мезенцев.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, посольство рф в белоруссии, белоруссия, в мире