Российские дипломаты не планируют встречаться с белорусской оппозицией
© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкВ посольство России в Минске бросили бутылки с зажигательной смесью
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что встреч российских дипломатов с представителями белорусской оппозиции не планируется.
"На сегодняшний день дипломаты российского посольства не планируют организацию встреч с так называемой белорусской оппозицией", - сказал Мезенцев журналистам. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление представителей координационного совета белорусской оппозиции о запрошенных контактах в посольстве.
Мезенцев добавил, что сложные вопросы, которые сейчас стоят перед гражданским обществом в республике - это внутреннее дело страны.
"Разрешение всех сложных вопросов, которые предъявлены белорусскому обществу, является делом сугубо Белоруссии. Мудрый народ республики сам определит оптимальный путь своего развития. Позиция России - это поддержка того огромного потенциала двусторонних отношений. На мой взгляд, возвращение к интеграционной повестке союзного государства", - сказал Мезенцев.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Вчера, 08:00Что нам делать с Белоруссией?