https://ria.ru/20200901/odnoklassniki-1576580803.html

Одноклассники запустили флешмоб к 1 сентября

Ко Дню знаний Одноклассники запустили флешмоб "1 сентября: вчера и сегодня". Пользователям предлагают поделиться своими школьными и современными фотографиями... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:45

2020-09-01T14:45

2020-09-01T14:45

одноклассники

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Ко Дню знаний Одноклассники запустили флешмоб "1 сентября: вчера и сегодня". Пользователям предлагают поделиться своими школьными и современными фотографиями. Первыми выложили снимки Анна Седокова и Регина Тодоренко. Также все желающие смогут установить тематическую <a href="https://ok.ru/app/decoratephoto" target="_blank">рамку</a> на главную фотографию профиля. Команда ОК также создала кастомизированные реакции. Кнопка "Класс!" и привычные эмоции дополнились "Пятеркой".Кроме того, "пятерки" и "двойки" можно отправлять в личных сообщениях в виде анимированных оценок. Также в соцсети доступны новые тематические открытки к 1 сентября, которые можно отправить в личных сообщениях.

https://ria.ru/20200827/bukety-1576361759.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники