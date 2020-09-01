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Одноклассники запустили флешмоб к 1 сентября
Ко Дню знаний Одноклассники запустили флешмоб "1 сентября: вчера и сегодня". Пользователям предлагают поделиться своими школьными и современными фотографиями... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:45
2020-09-01T14:45
одноклассники
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Ко Дню знаний Одноклассники запустили флешмоб "1 сентября: вчера и сегодня". Пользователям предлагают поделиться своими школьными и современными фотографиями. Первыми выложили снимки Анна Седокова и Регина Тодоренко. Также все желающие смогут установить тематическую <a href="https://ok.ru/app/decoratephoto" target="_blank">рамку</a> на главную фотографию профиля. Команда ОК также создала кастомизированные реакции. Кнопка "Класс!" и привычные эмоции дополнились "Пятеркой".Кроме того, "пятерки" и "двойки" можно отправлять в личных сообщениях в виде анимированных оценок. Также в соцсети доступны новые тематические открытки к 1 сентября, которые можно отправить в личных сообщениях.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
одноклассники

Одноклассники запустили флешмоб к 1 сентября

14:45 01.09.2020
135
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ко Дню знаний Одноклассники запустили флешмоб "1 сентября: вчера и сегодня". Пользователям предлагают поделиться своими школьными и современными фотографиями. Первыми выложили снимки Анна Седокова и Регина Тодоренко.
Также все желающие смогут установить тематическую рамку на главную фотографию профиля.
Команда ОК также создала кастомизированные реакции. Кнопка "Класс!" и привычные эмоции дополнились "Пятеркой".
Ученицы четвертого класса на первом уроке нового учебного года в одной из школ Новосибирска - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 04:05
Названа стоимость букетов к Первому сентября
Кроме того, "пятерки" и "двойки" можно отправлять в личных сообщениях в виде анимированных оценок. Также в соцсети доступны новые тематические открытки к 1 сентября, которые можно отправить в личных сообщениях.
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Одноклассники
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