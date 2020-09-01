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Нижегородская область
https://ria.ru/20200901/nizhegorodskaya-1576601643.html
В Нижегородской области губернатор открыл две новых школы
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 сентября открыл две новых школы для более 2,2 тысячи учащихся в Нижнем Новгороде и Богородске, а также провел... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:32
2020-09-01T20:32
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
образование - общество
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<strong>УФА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> 1 сентября открыл две новых школы для более 2,2 тысячи учащихся в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bogorodsk/" target="_blank" data-auto="true">Богородске</a>, а также провел торжественную линейку в одном из обновленных после капитального ремонта учебных заведений, сообщили в пресс-службе руководителя региона.В ведомстве уточняют, что в новом учебном году в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> в рамках реализации национального проекта "Образование" заработали три новые школы, еще четыре школы открылись после капитального ремонта. "Новая школа в Богородске рассчитана на 740 человек, дети будут учиться с 1-го по 8-й класс. Здесь предусмотрены кабинеты дополнительного образования: центры развития начального технического моделирования и робототехники, шахматный зал, а также два физкультурных зала, актовый зал на 300 мест, стадион с искусственным покрытием, игровые площадки. Сумма затрат на строительство трехэтажного здания школы составила 458,4 миллионов рублей, из них более половины - федеральные средства", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона."Открытие этой школы с очень подходящим названием "Перспектива" позволит решить проблему второй смены в Богородске. В ней установлены интерактивные доски, цифровые лаборатории по всем предметам учебного плана, модули по обучению детей безопасному поведению на улице и правилам дорожного движения. Кадровый состав сформирован в основном из молодых специалистов, и это очень радует. Для нас важно, что молодые ребята остаются работать на благо родных городов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии школы.Второе учебное заведение, в открытии которого принял участие Никитин, это школа №131 в микрорайоне "Цветы" в Нижнем Новгороде. На создание школы было направлено более 890 миллионов рублей, из которых свыше 404 миллионов из регионального бюджета. В школе есть мобильный компьютерный и лингафонный классы, физкультурные залы, многофункциональный актовый зал, библиотека, естественно-научные лаборатории. В кабинетах установлены интерактивные доски, проекторы, акустические системы. Кроме того, здесь созданы стадион, лыжная база, площадка для гимнастики, а в составе медицинского блока действуют врачебный и процедурный кабинеты, кабинет стоматологии, информирует пресс-служба губернатора."Образование - совершенный приоритет для нас. Мы понимаем, что учить детей нужно в комфортных условиях. Создать новую школу на 1500 мест позволил национальный проект "Образование", утвержденный указом президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Особенно важно, что школа в микрорайоне "Цветы" - первая построенная в Нижнем Новгороде за минувшие 11 лет", - приводит пресс-служба слова главы области Глеба Никитина.Губернатор 1 сентября также осмотрел школу №141 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где капитальный ремонт был проведен впервые с момента открытия – с 1951 года. Здесь поменяли практически все: двери, окна, полы, систему отопления и вентиляции, по дополнительной смете отремонтировали кровлю над спортзалом, которая не была изначально предусмотрена в проекте. Проект обошелся областной казне в 40 миллионов рублей.
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россия, глеб никитин, нижегородская область, образование - общество

В Нижегородской области губернатор открыл две новых школы

20:32 01.09.2020
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© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
УФА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 сентября открыл две новых школы для более 2,2 тысячи учащихся в Нижнем Новгороде и Богородске, а также провел торжественную линейку в одном из обновленных после капитального ремонта учебных заведений, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В ведомстве уточняют, что в новом учебном году в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта "Образование" заработали три новые школы, еще четыре школы открылись после капитального ремонта. "Новая школа в Богородске рассчитана на 740 человек, дети будут учиться с 1-го по 8-й класс. Здесь предусмотрены кабинеты дополнительного образования: центры развития начального технического моделирования и робототехники, шахматный зал, а также два физкультурных зала, актовый зал на 300 мест, стадион с искусственным покрытием, игровые площадки. Сумма затрат на строительство трехэтажного здания школы составила 458,4 миллионов рублей, из них более половины - федеральные средства", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
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"Открытие этой школы с очень подходящим названием "Перспектива" позволит решить проблему второй смены в Богородске. В ней установлены интерактивные доски, цифровые лаборатории по всем предметам учебного плана, модули по обучению детей безопасному поведению на улице и правилам дорожного движения. Кадровый состав сформирован в основном из молодых специалистов, и это очень радует. Для нас важно, что молодые ребята остаются работать на благо родных городов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии школы.
Второе учебное заведение, в открытии которого принял участие Никитин, это школа №131 в микрорайоне "Цветы" в Нижнем Новгороде. На создание школы было направлено более 890 миллионов рублей, из которых свыше 404 миллионов из регионального бюджета. В школе есть мобильный компьютерный и лингафонный классы, физкультурные залы, многофункциональный актовый зал, библиотека, естественно-научные лаборатории. В кабинетах установлены интерактивные доски, проекторы, акустические системы. Кроме того, здесь созданы стадион, лыжная база, площадка для гимнастики, а в составе медицинского блока действуют врачебный и процедурный кабинеты, кабинет стоматологии, информирует пресс-служба губернатора.
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"Образование - совершенный приоритет для нас. Мы понимаем, что учить детей нужно в комфортных условиях. Создать новую школу на 1500 мест позволил национальный проект "Образование", утвержденный указом президента России Владимира Путина. Особенно важно, что школа в микрорайоне "Цветы" - первая построенная в Нижнем Новгороде за минувшие 11 лет", - приводит пресс-служба слова главы области Глеба Никитина.
Губернатор 1 сентября также осмотрел школу №141 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где капитальный ремонт был проведен впервые с момента открытия – с 1951 года. Здесь поменяли практически все: двери, окна, полы, систему отопления и вентиляции, по дополнительной смете отремонтировали кровлю над спортзалом, которая не была изначально предусмотрена в проекте. Проект обошелся областной казне в 40 миллионов рублей.
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