https://ria.ru/20200901/naselenie-1576586468.html
Эксперт оценила данные о сокращении численности населения в России
Переход от естественной убыли населения в прирост в текущих реалиях невозможен, однако в ближайшие годы ожидается ряд факторов, которые помогут улучшить... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:16
2020-09-01T16:16
2020-09-01T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
рэу имени г. в. плеханова
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Переход от естественной убыли населения в прирост в текущих реалиях невозможен, однако в ближайшие годы ожидается ряд факторов, которые помогут улучшить ситуацию, заявила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.Как сообщило во вторник издание <a href="https://www.rbc.ru/economics/01/09/2020/5f4cca209a794742cc5d7b74?from=from_main_4" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. При этом выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года."Непростые времена в России наблюдаются каждые несколько десятилетий, и мы живы. Конечно, выйти из естественной убыли в прирост при данном уровне рождаемости невозможно. Но в ближайшие годы нас ожидает увеличение численности женщин молодого репродуктивного возраста, а, следовательно, и повышение рождаемости. Новые меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости должны внести свою лепту, а кроме того, некоторые семьи осознанно решаются на ребенка именно во время кризиса, так как это даст возможность не потерять работу и получать социальные пособия", - сказала она.Эксперт отметила, что с открытием границ возобновятся и миграционные потоки, однако без развития экономики они не будут стабильны."По окончанию пандемии с открытием границ России и других стран возобновятся миграционные потоки. Но для длительного и стабильного притока мигрантов необходима растущая экономика, а правительства должно разработать конкретные меры и программы по привлечению бывших соотечественников, мигрантов из других стран", - заключила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200810/1575582055.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c067300f8854006420ee91283ebe7d0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Переход от естественной убыли населения в прирост в текущих реалиях невозможен, однако в ближайшие годы ожидается ряд факторов, которые помогут улучшить ситуацию, заявила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ
им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.
Как сообщило во вторник издание РБК
со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. При этом выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.
"Непростые времена в России наблюдаются каждые несколько десятилетий, и мы живы. Конечно, выйти из естественной убыли в прирост при данном уровне рождаемости невозможно. Но в ближайшие годы нас ожидает увеличение численности женщин молодого репродуктивного возраста, а, следовательно, и повышение рождаемости. Новые меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости должны внести свою лепту, а кроме того, некоторые семьи осознанно решаются на ребенка именно во время кризиса, так как это даст возможность не потерять работу и получать социальные пособия", - сказала она.
Эксперт отметила, что с открытием границ возобновятся и миграционные потоки, однако без развития экономики они не будут стабильны.
"По окончанию пандемии с открытием границ России и других стран возобновятся миграционные потоки. Но для длительного и стабильного притока мигрантов необходима растущая экономика, а правительства должно разработать конкретные меры и программы по привлечению бывших соотечественников, мигрантов из других стран", - заключила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.