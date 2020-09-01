https://ria.ru/20200901/naselenie-1576586468.html

Эксперт оценила данные о сокращении численности населения в России

Переход от естественной убыли населения в прирост в текущих реалиях невозможен, однако в ближайшие годы ожидается ряд факторов, которые помогут улучшить... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:16

2020-09-01T16:16

2020-09-01T16:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

рэу имени г. в. плеханова

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Переход от естественной убыли населения в прирост в текущих реалиях невозможен, однако в ближайшие годы ожидается ряд факторов, которые помогут улучшить ситуацию, заявила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.Как сообщило во вторник издание <a href="https://www.rbc.ru/economics/01/09/2020/5f4cca209a794742cc5d7b74?from=from_main_4" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. При этом выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года."Непростые времена в России наблюдаются каждые несколько десятилетий, и мы живы. Конечно, выйти из естественной убыли в прирост при данном уровне рождаемости невозможно. Но в ближайшие годы нас ожидает увеличение численности женщин молодого репродуктивного возраста, а, следовательно, и повышение рождаемости. Новые меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости должны внести свою лепту, а кроме того, некоторые семьи осознанно решаются на ребенка именно во время кризиса, так как это даст возможность не потерять работу и получать социальные пособия", - сказала она.Эксперт отметила, что с открытием границ возобновятся и миграционные потоки, однако без развития экономики они не будут стабильны."По окончанию пандемии с открытием границ России и других стран возобновятся миграционные потоки. Но для длительного и стабильного притока мигрантов необходима растущая экономика, а правительства должно разработать конкретные меры и программы по привлечению бывших соотечественников, мигрантов из других стран", - заключила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200810/1575582055.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, общество