https://ria.ru/20200901/naselenie-1576557999.html

Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году

Численность населения России в этом году, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек, что является максимум за 14 лет. Об этом сообщает РБК со... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:08

2020-09-01T09:08

2020-09-01T11:32

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

россия

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Численность населения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в этом году, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек, что является максимум за 14 лет. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/economics/01/09/2020/5f4cca209a794742cc5d7b74?from=from_main_4" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Ситуация, как отмечается, начнет улучшаться с 2022 года.Подлинность документа изданию подтвердили два близких к правительству источника. Они отметили, что план еще дорабатывается. Согласно поручению премьер-министра России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, его структура и перечь мероприятий, которые направлены на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.Издание напомнило, что по итогам 2006 года население России уменьшилось на 373,9 тысячи человек. С 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность населения уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в 2019 году — на 32,1 тысячи человек, отмечает РБК.В нынешнем году численность населения страны уменьшится на 158 тысяч человек. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, за первое полугодие 2020 года естественную убыль населения составляет 265,5 тысяч человек.Миграционный поток за период с января по июнь нынешнего года составил 48,8 тысяч человек, что смогло компенсировать естественную убыль населения за первое полугодие 2020 года на 18,4 процента. Это связанно с закрытием границ из-за <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">пандемии коронавируса</a>. Согласно плану, в целом за нынешний год миграционный приток составит 188,1 тысячи человек (в 2019 году этот показатель составлял 285,1 тысячи человек).В следующем году темпы сокращения населения должны снизиться до минус 81,5 тысяч человек, а через год план прогнозирует положительный прирост. К 2030 году предполагается, что общий годовой прирост численности населения страны составит 126,6 тысячи человек. Кроме того, миграционный приток должен в 2021 и 2022 годах ускориться до 273,1 тысячи и 287,4 тысячи человек, соответственно, а с 2023 года он будет превышать 300 тысяч ежегодно, отмечает издание.Уровень бедности в России, то есть доля жителей страны, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в этом году возрастет до 13,3 процента (в прошлом году этот показатель составлял 12,3 процента). Согласно проекту, в будущем правительство прогнозирует ее снижение. Кроме того, одной из национальных целей развития страны является сокращение уровня бедности до 6,5 процента к 2030 году.

https://ria.ru/20200722/1574723177.html

https://ria.ru/20200821/naselenie-1576072892.html

Василий Прекрасноволосый От хорошей жизни наверное ))) Сверхдержава!!!! Это и есть естественный отбор, который конечно в основном регулируется системой. Кто-то миллиарды трудом )) зарабатывает, а кто-то и мрот не может. 138

Samvel Vazgenovich Gurgenov 90-е - это просто бич какой-то! Как же они бьют по нашей стабильности и экономическому росту! 109

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, россия