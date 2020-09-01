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Онлайн-конференция к Всероссийскому дню трезвости
10 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Евгения БРЮНА, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.
2020-09-01T13:24
2020-09-01T13:24
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952884410.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>В ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы алкоголизации населения, представлено исследование взаимодействия алкоголя и COVID-19.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Всероссийскому дню трезвости

13:24 01.09.2020
22
10 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Евгения БРЮНА, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.
Задать вопрос

В ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы алкоголизации населения, представлено исследование взаимодействия алкоголя и COVID-19.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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