https://ria.ru/20200901/narkolog-1576573860.html
Онлайн-конференция к Всероссийскому дню трезвости
10 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Евгения БРЮНА, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.
2020-09-01T13:24
2020-09-01T13:24
2020-09-01T13:24
анонсы
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1576573860.jpg?1598955880
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952884410.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>В ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы алкоголизации населения, представлено исследование взаимодействия алкоголя и COVID-19.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция к Всероссийскому дню трезвости
10 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Евгения БРЮНА, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.